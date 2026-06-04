Κ. Τσουκαλάς: «Πολιτική αλλαγή σημαίνει ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση»

Στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ παραχώρησε συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Αναφερόμενος στην ίδρυση νέων κομμάτων και την εικόνα των δημοσκοπήσεων, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «έχουμε την ίδρυση δύο νέων κομμάτων, εδώ και μια εβδομάδα το ένα, δέκα μέρες το άλλο. Όταν έχουμε ίδρυση νέων προσωποπαγών κομμάτων, ειδικά όταν συζητάμε για αυτά εννέα μήνες –από τον Σεπτέμβριο γίνεται μέτρηση της δυνητικής επιρροής τους– είναι προφανές ότι δημιουργείται μια συγκεκριμένη εικόνα. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει εννέα μήνες να μετράμε δυνητική επιρροή κομμάτων και να συζητάμε κάθε μέρα για αυτά».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι «δεν μειώνω ότι είναι γεγονός ένας πρώην πρωθυπουργός να κάνει κόμμα, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Σαμαράς, ούτε ότι η κα Καρυστιανού έπαιξε έναν ρόλο σε μια πολύ σημαντική υπόθεση το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό και λέω ότι είναι εύλογο τις πρώτες εβδομάδες, τον πρώτο μήνα, να έχουμε μια προσωρινή επαναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Έχουμε δει στο παρελθόν κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν, απογειώθηκαν δημοσκοπικά στην αρχή και τελικά δεν κατέβηκαν καν στις εκλογές ή είχαν δυσανάλογα χαμηλή εκλογική επίδοση. Όταν κάθεται η σκόνη από το μάρκετινγκ και την εικόνα, πάντα μένει όρθιος εκείνος που έχει συνέπεια, αξιοπιστία, ιδεολογική υπεροχή και προγραμματικό λόγο».

Σχολιάζοντας την κοινοβουλευτική παρουσία και τα αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση, ο Εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι «ενάμισι χρόνο είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, από τον οποίο σε εννέα μήνες συζητάμε για τα νέα κόμματα. Αν κάποιος έρθει και δει τι νίκες πέτυχε το ΠΑΣΟΚ με αυτή την κυβέρνηση –από παραιτήσεις υπουργών, από την ανάδειξη ζητημάτων, από το να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πάρει κάποια μέτρα που της προτάθηκαν– όλα αυτά έχουν γίνει από το ΠΑΣΟΚ. Όταν λένε ότι "δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης", μπορεί ο κ. Τσίπρας ο οποίος έχασε 24 μονάδες από τη ΝΔ και 15 μονάδες από το 2019 έως το 2023; Αν ήταν ασθενική η παρουσία μας, δεν θα ασχολούνταν μαζί μας η Νέα Δημοκρατία συνέχεια, με όλη αυτή την πολεμική».

Αναφορικά με τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και τις προοπτικές συνεργασίας, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «έχουμε έναν στόχο: την πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με εφαρμογή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Άρα, ή θα είμαστε πρώτοι και θα γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή και θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνεί με το πρόγραμμά μας, με εξαίρεση τη Νέα Δημοκρατία που διαφωνεί και έχει άλλο πρόγραμμα, είτε, αν είμαστε δεύτεροι, εκεί προφανώς ο κόσμος θα έχει πει "ξανά Νέα Δημοκρατία και θα ασκήσουμε τα καθήκοντα της αντιπολίτευσης». Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «ο κ. Δούκας έκανε μια δήλωση την Κυριακή και τη Δευτέρα έκανε μια ανάρτηση όπου είπε "δεσμεύομαι στη συνεδριακή απόφαση, η οποία είναι: αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτόνομη πορεία, στόχος η πρωτιά".

Το κόμμα ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, έτσι κι αλλιώς λέει "καμία συνεργασία, ούτε προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά". Αυτό τι κάνει; Δικαιώνει πρώτα απ' όλα την στρατηγική επιλογή μας για αυτόνομη πορεία». Ερωτηθείς για ενδεχόμενο πειθαρχικών μέτρων κατά του κ. Δούκα, ο κ. Τσουκαλάς διευκρίνισε ότι « δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ κεντρικά είναι ξεκάθαρο. Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα, είναι σαφές. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολό μήνυμα». Αναφορικά με τη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κ. Γεωργιάδη και την κα Κωνσταντοπούλου, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «έκανε μια ανάρτηση χθες ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος είπε "πήγα για δύο λεπτά και βγήκα...". Μας είπε περίπου ότι πήγε εκεί και κάθισε μόνο και μόνο για να βγει φωτογραφία. Έτσι πολιτεύεται. Ο κ. Γεωργιάδης πολιτεύεται πάντα στη λογική να γίνει viral. Αν θέλει ο ίδιος να βγάλει φωτογραφία, θα του το απαγορεύσουμε; Είναι άλλο η πολιτική σύγκρουση και είναι άλλο η συκοφαντία».

Τέλος, αναφορικά με τις στρατηγικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας και το πολιτικό σκηνικό, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «εδώ φαίνεται ποιον θέλει αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία, γιατί επανασυσπειρώνεται. Θέλει τον κ. Τσίπρα, ακριβώς γιατί ξέρει ότι έτσι ο κόσμος που φεύγει από το Κέντρο, αλλά και ο κανονικός κεντροδεξιός, ο καραμανλικός που λέει "δεν αντέχω τον Γεωργιάδη", όλη αυτή η μερίδα ξέρει ότι μπορεί να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε μονομέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία. Το νέο κόμμα φαίνεται να έχει διμέτωπο, να βάζει στο στόχαστρο και εμάς και τη Νέα Δημοκρατία. Για εμάς ο αγώνας είναι μονομέτωπος»

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