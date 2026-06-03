«Δεύτερο» κόμμα στη Βουλή οι ανεξάρτητοι βουλευτές - Ανακατατάξεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης

Η διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς αλλά και οι αντίστοιχες εξελίξεις που αναμένονται σύντομα στον ΣΥΡΙΖΑ, ενισχύουν την αίσθηση των ριζικών ανακατατάξεων που προκαλεί στο πολιτικό σκηνικό η είσοδος των νέων κομμάτων και ιδίως η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Η επίσημη λειτουργία της ΕΛ.Α.Σ απελευθέρωσε όπως αναμενόταν ισχυρές φυγόκεντρες δυνάμεις που θέτουν σε κίνηση δεκάδες βουλευτές οι οποίοι διακρίνουν ότι με το νέο πολιτικό σχήμα έχουν πολλαπλάσιες πιθανότητες επανεκλογής από όσες τους προσφέρουν δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ ή η ΝΕΑΡ.

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα η δεξαμενή των 40 ανεξάρτητων περιλαμβάνει 21 βουλευτές που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, 9 Σπαρτιάτες, 3 της Πλεύσης Ελευθερίας, από 2 του ΠΑΣΟΚ της ΝΔ και της Νίκης και έναν της Ελληνικής Λύσης. Το μόνο κόμμα που δεν έχει απώλειες είναι το ΚΚΕ.

Την ίδια ώρα ευρείες ανακατατάξεις στον πολιτικό χάρτη της χώρας προκαλεί η δημοσκοπική εδραίωση στις πρώτες θέσεις των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Η επιρροή του πρώην πρωθυπουργού στον χώρο της Κεντροαριστεράς παραμένει ισχυρή και αρκετή για να διαλύσει όπως φάνηκε την ΚΟ της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση επτά βουλευτών.

Με το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο, ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής, στη σκιά και των αποχωρήσεων επτά βουλευτών από την ΚΟ της Νέας Αριστεράς και δεκάδων στελεχών. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον, με τα στρατόπεδα να έχουν ήδη διαμορφωθεί και τη σύγκρουση να θεωρείται αναπόφευκτη. Στην Κουμουνδούρου κανείς πλέον δε συζητά εάν θα υπάρξει διάσπαση, αλλά ποια μορφή θα λάβει και ποιοι θα είναι εκείνοι που θα περάσουν πρώτοι την πόρτα της εξόδου. Το ερώτημα που κυριαρχεί στις συζητήσεις των στελεχών είναι, αν το κόμμα θα συνεχίσει να υπάρχει ως αυτόνομος πολιτικός οργανισμός ή αν θα επιλέξει να συνταχθεί με το νέο πολιτικό κόμμα, την ΕΛ.Α.Σ. που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Σε συνθήκες εσωστρέφειας μετά τις αναφορές Διαμαντοπούλου – Δούκα σε ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία με ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ, αλλά και την αρνητική εικόνα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή (05/06) το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Σχεδόν δύο μήνες μετά την πανηγυρική απόφαση του συνεδρίου για αυτόνομη πορεία και απορριπτική στάση προς τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να «θολώνει» και πάλι το μήνυμα σε ό,τι αφορά τη στρατηγική του. Η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού, Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία δήλωσε δημοσίως ότι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία «μέχρι τις εκλογές» αφήνοντας, εμμέσως πλην σαφώς, ανοικτή την πόρτα της μετεκλογικής συνεργασίας με τη σημερινή κυβέρνηση. Τη «δεξιόστροφη» αμφισβήτηση της απόφασης του συνεδρίου ακολούθησε προ μερικών 24ώρων η «αριστερόστροφη» πρόταση του Δήμαρχου Αθηναίων για διερεύνηση δυνατοτήτων μετεκλογικής συνεργασίας μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα.

Το αρνητικό κλίμα επιτείνεται από ένα «κύμα» δημοσκοπήσεων που εμφανίζει αφενός την ΕΛ.Α.Σ στη δεύτερη θέση και αφετέρου το ΠΑΣΟΚ να μονομαχεί με το κόμμα Καρυστιανού για τη διεκδίκηση της τρίτης θέσης.

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