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Επική γκάφα για τον Γκορέτσκα: Μπήκε στο λεωφορείο του Ισημερινού αντί της Γερμανίας (βίντεο)

Γκορέτσκα
clock 11:53 | 28/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα απρόοπτο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Λέον Γκορέτσκα έκλεψε τις εντυπώσεις στο Μουντιάλ 2026, με τον Γερμανό μέσο να μπερδεύει τα λεωφορεία των ομάδων και να καταλήγει κατά λάθος σε εκείνο του Ισημερινού.

Μπέρδεψε τα λεωφορεία

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ποδοσφαιριστής της Εθνικής Γερμανίας φαίνεται να ανεβαίνει ανυποψίαστος στο λεωφορείο της αποστολής του Ισημερινού, θεωρώντας προφανώς ότι επρόκειτο για το όχημα της δικής του ομάδας.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αντιλαμβάνεται το λάθος του, κάνει μεταβολή και αποχωρεί από το λεωφορείο με απόλυτη ψυχραιμία και χωρίς να αλλάξει έκφραση, κατευθυνόμενος τελικά προς το σωστό όχημα της γερμανικής αποστολής.

Το αστείο στιγμιότυπο σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τη σπουδαία ανατροπή του Ισημερινού απέναντι στη Γερμανία με 2-1, αποτέλεσμα που διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της νοτιοαμερικανικής ομάδας για πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ.

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