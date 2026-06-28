Σαρώνει την Ευρώπη ο καύσωνας: Νέοι θάνατοι και ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών

Έναν από τους πιο ακραίους καύσωνες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη, με το ανυπόφορο κύμα των υψηλών θερμοκρασιών να μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία.

Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες το Σάββατο (27/6), καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με το Δανικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο. «Με 36,6 βαθμούς Κελσίου βόρεια του Όντενσε, έχουμε τη θερμότερη ημέρα από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις το 1874», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Η Σλοβακία επιβεβαίωσε ότι η Παρασκευή το βράδυ ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 26,3 βαθμούς.

Η Βρετανία, η Γαλλία, η Ελβετία και η Γερμανία βίωσαν ρεκόρ ζέστης τον Ιούνιο, και το μετεωρολογικό σύστημα ενδέχεται να καταγράψει περισσότερα ρεκόρ καθώς κινείται προς την Πολωνία.

Νεκροί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας έφηβος, δύο άνδρες και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, αφού βρέθηκαν σε κίνδυνο ενώ κολυμπούσαν σε ανοιχτά νερά. Μαζί με έναν θάνατο την Παρασκευή και έναν άλλο την Τετάρτη της περασμένης εβδομάδας, ο συνολικός αριθμός των πνιγμών κατά τη διάρκεια του πρόσφατου καύσωνα ανέρχεται σε έξι.

Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά που σχετίζονταν με το νερό κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Μαΐου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ο καύσωνας θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά πολύ τους 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της Γερμανίας», δήλωσε ο Κάρστεν Μπραντ, μετεωρολόγος στον ιστότοπο πρόγνωσης καιρού Donnerwetter.

Την Παρασκευή καταγράφηκε γερμανικό ρεκόρ 41,3 βαθμοί Κελσίου κοντά στην πόλη Σάαρμπρυκεν, κοντά στα γαλλικά σύνορα, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Γερμανίας, επισημαίνοντας ότι η μέτρηση ήταν ακόμη προκαταρκτική.

🇩🇪 Berlin is melting under the record heatwave.







So authorities rolled out water cannons.







Fire trucks and police literally hosing down crowds near the Brandenburg Gate to cool people off.







Temperatures hit 102°F.







This is how Europe is handling the extreme weather.







Writer: Sol… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 28, 2026

Η υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη για σχεδόν ολόκληρη τη Γερμανία το Σάββατο, ενώ οι αρχές προέτρεψαν τον κόσμο να εξοικονομεί νερό.

Ανέφερε ότι αναμένονταν θερμοκρασίες 36 βαθμοί σε ολόκληρη τη χώρα, με πιθανές τοπικές μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 42 βαθμούς.

Στη Γαλλία, δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Οι θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών έχουν διαταράξει τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν οδηγήσει σε απαγορεύσεις κατανάλωσης αλκοόλ και αναστολή των μαθημάτων στα σχολεία, καθώς και στην αναβολή υπαίθριων εκδηλώσεων.

This is what Paris looks like in 2026 pic.twitter.com/NEGliJI0j8 — Parisian Aesthetics (@Parisianaes1) June 26, 2026

Κόκκινες προειδοποιήσεις και ρεκόρ θερμοκρασιών

Το ιταλικό υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Ρώμη, το Τορίνο, η Βενετία, η Γένοβα, η Φλωρεντία και η Μπολόνια, για το Σάββατο και την Κυριακή, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν έως και τους 39 °C σε ορισμένες περιοχές.

Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού ανέφερε ότι, παρόλο που ο καύσωνας υποχωρεί, η πίεση στο σύστημα υγείας θα συνεχιστεί και οι εισαγωγές σε νοσοκομεία θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για αρκετές ημέρες. Οι αναφορές για πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα του καύσωνα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ορισμένοι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο ζημιών στις υποδομές, όπως παραμορφώσεις σε δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές, έχουν προσπαθήσει να μειώσουν την κυκλοφορία.

Ο εθνικός σιδηροδρομικός φορέας της Γερμανίας, η Deutsche Bahn, έχει δώσει στους πελάτες τη δυνατότητα να ακυρώσουν χωρίς χρέωση τις κρατήσεις τους για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι υποδομές της βρίσκονται υπό ιδιαίτερη πίεση λόγω της έκθεσης στον ήλιο και του πρόσθετου κινδύνου για τα σήματα, τις γραμμές και τις εναέριες γραμμές που προκύπτει από καταιγίδες και πυρκαγιές.

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