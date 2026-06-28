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ΚΡΗΤΗ

Η πιο όμορφη "σύλληψη" για τον Αστυνόμο, Κώστα Γιαννουλάκη

Γαμος Γιαννουλάκη
clock 11:10 | 28/06/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου στην Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου ο γάμος του Αστυνόμου Β’ Κωνσταντίνου Γιαννουλάκη με την εκλεκτή της καρδιάς του Ευαγγελία, παρουσία συγγενών, φίλων αλλά και συναδέλφων του από την Ελληνική Αστυνομία.

Ο Κωνσταντίνος Γιαννουλάκης, Προϊστάμενος του Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου, είναι ένας αξιωματικός με πολυετή εμπειρία και ενεργό ρόλο σε μια ιδιαίτερα απαιτητική υπηρεσία, η οποία χειρίζεται καθημερινά σοβαρές υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους, με σημαντικό έργο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραβατικότητας.

Στη γαμήλια τελετή το «παρών» έδωσαν και συνάδελφοί του που αποτέλεσαν το άγημα.

Αγημα

(Το άγημα)

Δείτε την ανάρτηση που έκσνε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης, συνοδεύοντας τις ευχές του για «βίον ανθόσπαρτον» στο ζευγάρι.

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