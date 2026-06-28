Μητσοτάκης: Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση

Στον συνολικό απολογισμό του έργου της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της», ενώ υπογράμμισε ότι «η χώρα μέσα σε επτά χρόνια άλλαξε σε πολλά».

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε πυρά απέναντι στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι «επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας». «Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας, με ορίζοντα το 2030, το ορόσημο δηλαδή των 200 χρόνων από τη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα, αλλά με απτά αποτελέσματα».

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