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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Χαμένη ευκαιρία για τη χώρα η επταετία Μητσοτάκη

Κώστας Τσουκαλάς
clock 12:11 | 28/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι ο ελληνικός λαός έχει ήδη αποτιμήσει το κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας.

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να ωραιοποιήσει την πραγματικότητα και να αποκρύψει, όπως είπε, την αλαζονεία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παραθέτοντας μια σειρά από προβλήματα που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζουν την κυβερνητική πορεία.

Ειδικότερα, έκανε λόγο για διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, μεταρρυθμιστική στασιμότητα, φαινόμενα διαφθοράς, σπατάλη δημόσιων πόρων μέσω απευθείας αναθέσεων, περιορισμένο αναπτυξιακό αποτύπωμα παρά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, έντονη ακρίβεια, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, στεγαστική κρίση, απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, εξαπάτηση των συνταξιούχων, προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, δυσκολία των πολιτών να κάνουν διακοπές και έλλειψη ουσιαστικής αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης.

«Με λίγα λόγια, μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία “ευλογία” για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατέληξε υποστηρίζοντας ότι «επτά χρόνια ήταν αρκετά, δεν πρέπει να γίνουν οκτώ», ζητώντας πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ αποτελεί «τη μόνη πολιτική δύναμη που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια και την αξιοπιστία, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα».

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