Ηράκλειο: Έρχονται δύο νέες παραλίες στον κόλπο του Δερματά

Δύο νέες αστικές παραλίες στον κόλπο του Δερματά στο Ηράκλειο, μαζί με έργα προστασίας των Ενετικών Τειχών και της παράκτιας ζώνης, προβλέπει το έργο ανάπλασης της Παλιάς Ηλεκτρικής, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μέσω ανάρτησής του.

Το σχέδιο αφορά τη δημιουργία παραλίας στον κόλπο του Δερματά μήκους περίπου 210 μέτρων και δεύτερης παραλίας δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας μήκους 170 μέτρων, με οργανωμένες παρεμβάσεις διαμόρφωσης της ακτογραμμής. Παράλληλα προβλέπεται η τοποθέτηση ύφαλων κυματοθραυστών, καθώς και μέτρων προστασίας για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας από τους κυματισμούς, μέσω φυσικών υφάλων.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα αστικής ανάπλασης του Δήμου Ηρακλείου, προϋπολογισμού 5,7 εκατ. ευρώ, με πλήρως ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες μελέτες. Η πρόταση έχει ήδη ενταχθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και σε προγραμματικές συμβάσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης.

Το έργο συνδέεται και με άλλες παρεμβάσεις στην ίδια ζώνη, όπως η στερέωση και αποκατάσταση των Ενετικών Τειχών στο παραθαλάσσιο μέτωπο, οι εργασίες στην Πλατεία 18 Άγγλων και η αξιοποίηση των Νεωρίων. Όπως τονίζεται, στόχος είναι η αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της πόλης και η απόδοσή του ως ενιαίου δημόσιου χώρου στους πολίτες.

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