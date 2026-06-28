Βενεζουέλα: Συγκλονίζουν οι μάχες για ανεύρεση επιζώντων - «Δεν φεύγω χωρίς τον άντρα μου»

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Η αγωνία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια παραμένει αμείωτη στη Βενεζουέλα, τρεις ημέρες μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες θύματα και ανυπολόγιστες καταστροφές.

Στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα, με σωστικά συνεργεία από τη Βενεζουέλα αλλά και δεκάδες ξένες αποστολές μεταξύ των οποίων και η ελληνική, να δίνουν μάχη με τον χρόνο, αναζητώντας έστω και το παραμικρό σημάδι ζωής κάτω από τα ερείπια.

Μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες εκτυλίσσεται στη Λα Γουάιρα, μία από τις πόλεις που υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα από τους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, οι οποίοι σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την περασμένη Τετάρτη.

Εκεί, η Μπάρμπαρα Παλάσιος παραμένει καθημερινά δίπλα στα χαλάσματα ενός πενταώροφου ξενοδοχείου, ελπίζοντας πως ο 36χρονος σύζυγός της, Τζόναθαν Σουάρες, εξακολουθεί να βρίσκεται ζωντανός κάτω από τις τεράστιες πλάκες μπετόν.







Αγωνία χωρίς τέλος στα χαλάσματα



Οι διασώστες σταματούν κάθε τόσο τις εργασίες και ζητούν από όλους να επικρατήσει απόλυτη σιγή, ώστε να ακούσουν ενδεχόμενες φωνές ή χτυπήματα από εγκλωβισμένους. Η Μπάρμπαρα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα κάθε προσπάθεια, αρνούμενη να εγκαταλείψει την περιοχή.

«Ναι, είναι ζωντανός», επαναλαμβάνει, προσπαθώντας να κρατηθεί από την ελπίδα, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν 72 ώρες χωρίς να υπάρξει κανένα ίχνος του συζύγου της.

Βαρύς ο απολογισμός της καταστροφής



Σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 1.430, περισσότεροι από 3.200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ οι αγνοούμενοι παραμένουν δεκάδες χιλιάδες.







Παράλληλα, εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να διανυκτερεύουν σε υπαίθριους χώρους, φοβούμενες τους συνεχείς μετασεισμούς. Περισσότεροι από 1.600 διασώστες από το εξωτερικό έχουν ήδη φτάσει στη χώρα για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

«Μόνοι μας σκάβαμε με τα χέρια»



Η οργή των κατοίκων μεγαλώνει, καθώς πολλοί καταγγέλλουν ότι τις πρώτες κρίσιμες ώρες δεν υπήρξε η απαιτούμενη κινητοποίηση.

«Απλώς περνούσαν χωρίς να σταματήσουν», περιγράφει η Μπάρμπαρα Παλάσιος, η οποία μαζί με συγγενείς άλλων αγνοουμένων αναγκάστηκε να στήσει αυτοσχέδιο μπλόκο στον δρόμο, προκειμένου να αναγκάσει τα σωστικά συνεργεία να σταματήσουν.

Εθελοντές, κάτοικοι και συγγενείς απομακρύνουν επί ώρες μπάζα με γυμνά χέρια, σχηματίζοντας ανθρώπινες αλυσίδες.

Ο 54χρονος καταστηματάρχης Λουίς Φλόρες περιγράφει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν οι κάτοικοι.

«Είναι πολύ δύσκολο. Τα κάνουμε όλα αυτά με γυμνά χέρια», λέει χαρακτηριστικά.

«Ανασύραμε τέσσερις επιζώντες, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού κοριτσιού. Και τρεις νεκρούς», προσθέτει.

Παρόμοιες εικόνες μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία περιγράφουν κατοίκους να επιχειρούν μόνοι τους για ώρες, ελλείψει βαρέων μηχανημάτων, μέχρι να φτάσει οργανωμένη βοήθεια.

Η άφιξη των διεθνών ομάδων



Λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το κλίμα αλλάζει όταν στον χώρο φτάνει ένας εκσκαφέας, προκαλώντας χειροκροτήματα από τους συγκεντρωμένους.

Αργότερα καταφθάνει και 25μελής ομάδα του στρατού του Μεξικού, συνοδευόμενη από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ανίχνευσης.

Οι διασώστες ζητούν ξανά από όλους να επικρατήσει απόλυτη ησυχία.







«Είναι κανείς εδώ; Φωνάξτε ή κάντε λίγο θόρυβο. Τώρα!», ακούγεται να φωνάζει ένας στρατιώτης, ενώ οι συνάδελφοί του σκύβουν πάνω από τα συντρίμμια προσπαθώντας να εντοπίσουν οποιοδήποτε ίχνος ζωής.

Η σιωπή που ακολουθεί είναι εκκωφαντική.







«Δεν θα φύγω»



Παρά την εξάντληση, η Μπάρμπαρα παραμένει δίπλα στα χαλάσματα.

«Δεν θα φύγω μέχρι να βγάλουν τον άντρα μου από εδώ», δηλώνει με αποφασιστικότητα.

Η αδελφή της, Άλις Παλάσιος, περιγράφει τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Η Μπάρμπαρα είναι «σε κατάσταση σοκ», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως «δεν είναι σε θέση να αποδεχτεί την πραγματικότητα».

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης



Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται σε δεκάδες σημεία της Λα Γουάιρα και των γύρω περιοχών, παρά τους συνεχείς μετασεισμούς και τις δύσκολες συνθήκες.

Οι αρχές περιορίζουν την πρόσβαση στις πληγείσες ζώνες, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων, ενώ διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά όσο προχωρούν οι έρευνες στα κατεστραμμένα κτίρια.

Στο Μουντιάλ το τρομερό δράμα δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Βενεζουελάνοι στις εξέδρες λύγισαν κατά τη διάρκεια του ενός λεπτού σιγής στο ματς ΛΔ Κονγκό – Ουζμπεκιστάν.

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