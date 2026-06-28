ΚΥΡ.28 Ιου 2026 12:56
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί τις επόμενες εβδομάδες

βουτσιτσ, εκρηκτικά
clock 10:38 | 28/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο πρόεδρος της ΣερβίαςΑλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε ότι θα παραιτηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων και ανακοίνωσε πρόωρες προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές στη χώρα.

«Θα παραμείνω πρόεδρος μόνο για μερικές εβδομάδες και μετά θα παραιτηθώ», ανέφερε ο Βούτσιτς στους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια μιας φιλοκυβερνητικής συγκέντρωσης στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι.

Η δεύτερη και τελευταία θητεία του Βούτσιτς έληγε στα μέσα του 2027.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Καύσωνας στην Ευρώπη: Σε πύρινο κλοιό 193 εκατ. άνθρωποι - Πού η θερμοκρασία «έγραψε» ιστορικά ρεκόρ

Κρήτη: Νέα επιχείρηση στα νότια - Διασώθηκαν 35 μετανάστες

Ηράκλειο: Ζητούν απόσυρση του ΠΔ για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σερβια Αλεξάνταρ Βούτσιτς
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis