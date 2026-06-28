Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί τις επόμενες εβδομάδες

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Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε ότι θα παραιτηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων και ανακοίνωσε πρόωρες προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές στη χώρα.

«Θα παραμείνω πρόεδρος μόνο για μερικές εβδομάδες και μετά θα παραιτηθώ», ανέφερε ο Βούτσιτς στους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια μιας φιλοκυβερνητικής συγκέντρωσης στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι.

Η δεύτερη και τελευταία θητεία του Βούτσιτς έληγε στα μέσα του 2027.

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