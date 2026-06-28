Μποφίλιου: Τραγούδησε ακαπέλα σε συναυλία της μέσα στη βροχή

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Κατά τη διάρκεια συναυλίας της Νατάσσας Μποφίλιου, σημειώθηκε ξαφνική διακοπή ρεύματος, ενώ την ίδια στιγμή η δυνατή βροχόπτωση δυσχέραινε ακόμη περισσότερο τις συνθήκες.

Η τραγουδίστρια με μοναδική συνοδεία μια κιθάρα, ερμήνευσε ακαπέλα το «Εν λευκώ», δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που συγκίνησε όσους βρίσκονταν εκεί.

«Είστε πάντα εκεί. 20 χρόνια τώρα. Λατρείες μου. Ευγνωμοσύνη απέραντη», έγραψε στο βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.

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