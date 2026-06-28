Κρήτη: Τους σταμάτησαν οι αστυνομικοί και βρήκαν τα ναρκωτικά στο αυτοκίνητο

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 30 και 31 ετών, προχώρησαν χθες στα Χανιά αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν σε περιοχή του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και πραγματοποίησαν έλεγχο στο όχημά τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11,3 γραμμάρια κοκαΐνης, 91,2 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 585 ευρώ, ζυγαριά ακριβείας, αναδιπλούμενο μαχαίρι και τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ενώ κατασχέθηκε και το Ι.Χ. αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης παράνομων πράξεων.

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Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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