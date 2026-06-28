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ΒΟΑΚ: ΙΧ ακινητοποιήθηκαν για 20 λεπτά - Έκλεισε χωρίς προειδοποίηση ο δρόμος

ΒΟΑΚ Κίνηση
clock 11:21 | 28/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του κόμβου Μουρνιών, όταν η κυκλοφορία διακόπηκε αιφνιδιαστικά λόγω εργασιών, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές οχημάτων και οι οδηγοί να παραμείνουν ακινητοποιημένοι για περισσότερα από 20 λεπτά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν υπήρξε καμία έγκαιρη ενημέρωση για το κλείσιμο του δρόμου, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια.

Οδηγοί που εγκλωβίστηκαν επικοινώνησαν με την τροχαία, η οποία, όπως αναφέρουν, δεν είχε λάβει σχετική ενημέρωση, ωστόσο έσπευσε στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Μεταξύ αυτών και επαγγελματίας οδηγός που μετέφερε επιβάτες προς το αεροδρόμιο, οι οποίοι ζητούσαν εξηγήσεις για την καθυστέρηση.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων, τονίζοντας ότι τα έργα είναι αναγκαία, ωστόσο σημείωσε πως ούτε ο ίδιος είχε ενημέρωση για τη διακοπή κυκλοφορίας, επισημαίνοντας ότι θα έπρεπε να έχει υπάρξει σχετική πρόβλεψη και ενημέρωση από τον εργολάβο.

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