Με ειδήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού.

Περιλαμβάνει αναφορές στην υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης για το έργο προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής στον κόλπο του Δερματά, στις 27 υπερυψωμένες και στις 24 «έξυπνες» διαβάσεις πεζών και στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο επέκτασης του Βρεφονηπιακού Σταθμού «Μητέρα».

Επίσης, για το ότι την ερχόμενη εβδομάδα, μετά την αναμενόμενη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του νόμου για τον Κώδικα των ΟΤΑ που ψηφίστηκε από τη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής 26/6, εκκινεί η διαδικασία για την εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για το δεύτερο ήμισυ της δημοτικής θητείας (από Ιούλιο 2026 ως και Δεκέμβριο 2028).

Η ανασκόπηση αναλυτικά:

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