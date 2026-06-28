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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Το "ευχαριστώ" του Γεωργιάδη στον Τσίπρα για την οικονομία που "υπεραποδίδει"

Άδωνις Γεωργιάδης
clock 12:36 | 28/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι «από το 2019 και μετά, η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει», σχολίασε σε μακροσκελή ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος ευχαρίστησε τον πρώην πρωθυπουργό «για τη δημόσια αναγνώριση που έδωσες για την καλή μας δουλειά για την Ελλάδα».



Ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του μιλά για την πορεία της οικονομίας και τονίζει ότι η πρόοδος που έχει καταγραφεί δεν έγινε χάρη στην οικονομία «από μόνη της», αλλά «διότι είχαμε αυτή την συγκεκριμένη κυβέρνηση και τον συγκεκριμένο πρωθυπουργό».



Ο κ. Γεωργιάδης δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η «κυρα-Οικονομία», όπως την ονομάζει, «κατάφερε μέσα σε 7 χρόνια, από παράδειγμα προς αποφυγή, να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση, από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μεγάλα ελλείμματα».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι ακριβώς είπε ο Αλέξης Τσίπρας:

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Αλέξης Τσίπρας Άδωνις Γεωργιάδης Ελληνική Οικονομία
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