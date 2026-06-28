Το "ευχαριστώ" του Γεωργιάδη στον Τσίπρα για την οικονομία που "υπεραποδίδει"

Την φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι «από το 2019 και μετά, η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει», σχολίασε σε μακροσκελή ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος ευχαρίστησε τον πρώην πρωθυπουργό «για τη δημόσια αναγνώριση που έδωσες για την καλή μας δουλειά για την Ελλάδα».







Ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του μιλά για την πορεία της οικονομίας και τονίζει ότι η πρόοδος που έχει καταγραφεί δεν έγινε χάρη στην οικονομία «από μόνη της», αλλά «διότι είχαμε αυτή την συγκεκριμένη κυβέρνηση και τον συγκεκριμένο πρωθυπουργό».







Ο κ. Γεωργιάδης δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η «κυρα-Οικονομία», όπως την ονομάζει, «κατάφερε μέσα σε 7 χρόνια, από παράδειγμα προς αποφυγή, να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση, από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μεγάλα ελλείμματα».

Κάπου, τον Ιούλιο του 2019, με τα πουλάκια να τιτιβίζουν στα δέντρα, άνοιξε τα πανέμορφα ματάκια της η κυρα-Οικονομία μετά από ένα βαθύ ύπνο 10 χρόνων, και είπε μέσα της: "Αρκετά κοιμήθηκα ήρθε η ώρα τώρα να υπεραποδώσω".







Το πρώτο πράγμα που έκανε λοιπόν, ήταν να μειώσει τους… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 28, 2026

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι ακριβώς είπε ο Αλέξης Τσίπρας: