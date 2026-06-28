Σοκαριστική κακοποίηση 6χρονου – «Πονάω, δεν μπορώ να το κρατήσω»

Στη σύλληψη μιας 36χρονης μητέρας στη Φλόριντα προχώρησαν οι Aρχές, έπειτα από περιστατικό κακοποίησης του 6χρονου γιου της, το οποίο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας κατά τη διάρκεια παράδοσης παραγγελίας της υπηρεσίας Instacart.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που καταγράφηκε έξω από την πόρτα πελάτη σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Σεντ Όγκαστιν, δείχνει την Κάια Λάουερι να απαιτεί από τον 6χρονο γιο της να μεταφέρει μέρος της παραγγελίας, ενώ παράλληλα τον εξυβρίζει και του απευθύνει προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Σύμφωνα με το βίντεο, η γυναίκα έδωσε στο παιδί συσκευασία με 24 μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού, λέγοντάς του προηγουμένως ότι «δεν πρόκειται να σε πειράξω». Ο μικρός δυσκολεύτηκε αμέσως να σηκώσει το βάρος των περίπου 12 κιλών και την παρακάλεσε, λέγοντας ότι ήταν πολύ βαρύ. Όπως αναφέρεται στην αστυνομική αναφορά που επικαλείται η New York Post, το παιδί ζυγίζει περίπου 22 κιλά.

«Πονάω! Δεν μπορώ να το κρατήσω!», ακούγεται να φωνάζει ο 6χρονος, πριν αφήσει ανεξέλεγκτα τη συσκευασία να πέσει στο έδαφος. Η συσκευασία άνοιξε και τα μπουκάλια κύλησαν στον διάδρομο του συγκροτήματος.

Στη συνέχεια, το παιδί προσπάθησε να απομακρυνθεί από τη μητέρα του, όμως εκείνη το άρπαξε από τη μπλούζα και το χαστούκισε στο πρόσωπο. Ενώ ο μικρός έκλαιγε κρατώντας το κεφάλι του, η γυναίκα συνέχισε να τον βρίζει και να του φωνάζει ότι είναι «ο χειρότερος», απαιτώντας να συνεχίσει να μεταφέρει αντικείμενα της παραγγελίας.

Η καταγγελία και οι κατηγορίες



Ο πελάτης της Instacart που έγινε μάρτυρας του περιστατικού μέσω της κάμερας ασφαλείας ενημέρωσε την αστυνομία την ίδια ημέρα, καταγγέλλοντας τη βίαιη συμπεριφορά της γυναίκας.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Σεντ Τζονς ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η Κάια Λάουερι κατηγορήθηκε για κακοποίηση ανηλίκου σε σχέση με το περιστατικό που σημειώθηκε στις 31 Μαΐου.

Στην αστυνομική αναφορά επισημαίνεται ότι οι ενέργειες της κατηγορούμενης δημιούργησαν σοβαρή ανισορροπία για το παιδί, καθώς ήταν εμφανές ότι αδυνατούσε να σηκώσει το φορτίο με τα εμφιαλωμένα νερά και στη συνέχεια δέχθηκε χτύπημα και επίπληξη για κάτι που δεν ήταν σε θέση να κάνει.

Κατά την έρευνα των Αρχών, η Λάουερι φέρεται να υποστήριξε ότι ο γιος της ήταν «ανυπάκουος» την ώρα που εκείνη εκτελούσε τρεις παραγγελίες στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη, αποδίδοντας τη συμπεριφορά της σε μια στιγμή κατά την οποία, όπως είπε, είχε «υπερδιεγερθεί».

Η 36χρονη οδηγήθηκε στη φυλακή της Κομητείας Σεντ Τζονς, ωστόσο αποφυλακίστηκε αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 5.000 δολαρίων. Παράλληλα, της απαγορεύτηκε κάθε επικοινωνία ή επαφή με το παιδί της, ενώ διατάχθηκε να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρα από εκείνο.

Η απάντηση της Instacart



Η Instacart δήλωσε στη New York Post ότι η γυναίκα δεν ήταν υπάλληλός της, καθώς όσοι πραγματοποιούν παραδόσεις μέσω της πλατφόρμας συνεργάζονται ως ανεξάρτητοι συνεργάτες.

Η εταιρεία υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η πραγματοποίηση παραδόσεων με τη συμμετοχή άλλων ατόμων και ιδιαίτερα παιδιών παραβιάζει τους κανόνες της πλατφόρμας.

Σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε τη συμπεριφορά που καταγράφηκε στο βίντεο «ανησυχητική και απολύτως απαράδεκτη», τονίζοντας ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας και ότι η συνεργάτιδα απομακρύνθηκε οριστικά από την πλατφόρμα.

Παράλληλα, η Instacart ανέφερε ότι αντιμετωπίζει τέτοιου είδους περιστατικά με τη μέγιστη σοβαρότητα και ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις διωκτικές αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Ανδρομάχη ποζάρει με μαγιό της σε παραλία