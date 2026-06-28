Ο γαμπρός έγραψε τους όρκους του με την βοήθεια του Chatgpt και η νύφη το έμαθε!

Μια αποκάλυψη στη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης στάθηκε αφορμή για τον πρώτο σοβαρό καβγά ενός νεόνυμφου ζευγαριού, όταν η νύφη έμαθε ότι οι συγκινητικοί όρκοι του συζύγου της δεν είχαν γραφτεί από τον ίδιο, αλλά με τη βοήθεια του ChatGPT.

Την ιστορία αποκάλυψε ανώνυμα η ίδια μέσα από τη στήλη συμβουλών του Slate, εξηγώντας ότι το ζευγάρι, μετά από πέντε χρόνια σχέσης και δύο χρόνια προετοιμασιών για τον γάμο, είχε αποφασίσει να γράψει μόνο του τους γαμήλιους όρκους, ώστε η στιγμή να είναι πιο προσωπική και ουσιαστική.

Όπως περιγράφει, αφιέρωσε αρκετό χρόνο για να συντάξει τους δικούς της όρκους και περίμενε με ανυπομονησία να ακούσει εκείνους του συζύγου της. Οι λέξεις του, όπως αναφέρει, την συγκίνησαν βαθιά και την έκαναν να δακρύσει, χωρίς να υποψιάζεται ότι δεν ήταν αποκλειστικά δικό του δημιούργημα.

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, όταν ο κουμπάρος, κατά τη διάρκεια της πρόποσής του, ανέφερε μπροστά στους καλεσμένους ότι οι όρκοι είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα την τελευταία στιγμή. Αρχικά όλοι θεώρησαν πως επρόκειτο για αστείο, όμως όταν διευκρίνισε ότι μιλούσε σοβαρά, η ατμόσφαιρα άλλαξε και το ζευγάρι οδηγήθηκε στον πρώτο του συζυγικό καβγά.

Η νύφη, προβληματισμένη, απευθύνθηκε στη στήλη συμβουλών ζητώντας να μάθει αν η αντίδρασή της ήταν υπερβολική. Η αρθρογράφος Hillary Frey εκτίμησε ότι το μεγαλύτερο λάθος δεν ήταν η χρήση του ChatGPT, αλλά η επιλογή του κουμπάρου να το αποκαλύψει δημόσια. Όπως σημείωσε, ο γαμπρός πιθανότατα αναζήτησε απλώς λίγη βοήθεια για να εκφράσει όσα ένιωθε και όχι να εξαπατήσει τη σύζυγό του.

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