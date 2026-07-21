Επική φάρσα πιλότου - Είπε σε Αργεντίνους επιβάτες ότι κατέκτησαν το Μουντιάλ!

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Ένα απίστευτο σκηνικό συνέβη σε πτήση μετά τον τελικό του Μουντιάλ 2026, όταν πιλότος έκανε φάρσα σε δεκάδες Αργεντινούς φιλάθλους λέγοντας ότι η εθνική τους ομάδα ήταν αυτή που είχε κατακτήσει το τρόπαιο.

Ωστόσο, η πανηγυρική ατμόσφαιρα μετατράπηκε γρήγορα σε αμηχανία, όταν αποκαλύφθηκε ότι νικήτρια ήταν τελικά η Ισπανία.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok φαίνεται να καταγράφει τη στιγμή που οι επιβάτες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα του τελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία.

Στο βίντεο, ο πιλότος ακούγεται να λέει:

«Ήταν ένας σκληρά αμφισβητούμενος αγώνας μέχρι το τελευταίο λεπτό, ακόμη και στην παράταση. Και οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα, αλλά δυστυχώς μόνο μία μπορεί να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Θα θέλαμε να συγχαρούμε τους Αργεντινούς φίλους μας».

Μόλις ακούστηκαν τα λόγια αυτά, η καμπίνα ξέσπασε σε ζητωκραυγές και πανηγυρισμούς, καθώς οι Αργεντινοί φίλαθλοι πίστεψαν ότι η ομάδα τους είχε κερδίσει.

Ωστόσο, ο ενθουσιασμός κράτησε μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Όλοι πάγωσαν όταν ο πιλότος ολοκλήρωσε την ανακοίνωσή του λέγοντας: «Η Ισπανία κέρδισε».

Σύμφωνα με αργεντίνικα μέσα ενημέρωσης, η κίνηση του πιλότου χαρακτηρίστηκε «άρρωστο αστείο», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

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