Επίδομα αδείας 2025: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι - Γιατί φέτος θα είναι αυξημένο

Το επίδομα άδειας 2025 φέτος θα είναι αυξημένο για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Οι δικαιούχοι που λαμβάνουν κατώτατο μισθό, θα πληρωθούν 589,41 ευρώ, αύξηση από τα 556,05 ευρώ του προηγούμενου έτους. Η αύξηση στο επίδομα αδείας συνδέεται άμεσα με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Από την 1η Απριλίου 2025, ο κατώτατος μισθός διαμορφώθηκε στα 880 ευρώ μεικτά, έναντι 830 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως. Αυτή η αύξηση επηρεάζει άμεσα το επίδομα άδειας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Οι δικαιούχοι του αυξημένου επιδόματος άδειας είναι όλοι οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας για τη χορήγηση άδειας.

Επίδομα άδειας 2025: Πότε καταβάλλεται το επίδομα άδειας στους δικαιούχους

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα άδειας καλοκαιριού πρέπει να προκαταβάλλεται κατά την έναρξη της άδειας. Ο χρόνος της καλοκαιρινής άδειας καθορίζεται μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη. Από τη στιγμή που ο εργαζόμενος καταθέσει αίτημα, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να την εγκρίνει εντός δύο μηνών, μαζί με το αντίστοιχο επίδομα άδειας.

Εφόσον ο εργοδότης δεν παραχωρήσει άδεια εγκαίρως, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να λάβει διπλές αποδοχές άδειας μόλις τελειώσει το ημερολογιακό έτος. Σημαντικό είναι ότι δεν διπλασιάζεται το επίδομα άδειας σε αυτή την περίπτωση.

Υπολογισμός επιδόματος άδειας για δικαιούχοι

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται μέσω της online εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ, στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού. Η χορήγηση ετήσιας άδειας βασίζεται στο ημερολογιακό έτος. Από την πρώτη χρονιά απασχόλησης, ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογία ετήσιας άδειας, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται πενθήμερο ή εξαήμερο.

Ημέρες άδειας ανά έτος εργασίας

Οι δικαιούχοι άδειας έχουν διαφορετικό αριθμό ημερών ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας:

Πρώτος χρόνος: 20 ημέρες (πενθήμερο) ή 24 ημέρες (εξαήμερο)

Δεύτερο έτος: 21 ημέρες (πενθήμερο) ή 25 ημέρες (εξαήμερο)

Τρίτο έτος και μετά: 22 ή 26 ημέρες αντίστοιχα

Με 10 έτη στον ίδιο εργοδότη: 25 ημέρες (πενθήμερο) ή 30 (εξαήμερο)

Από 25ετία και άνω: προστίθεται μία επιπλέον ημέρα άδειας

Στην ετήσια άδεια δεν περιλαμβάνονται Κυριακές, επίσημες και κατ’ έθιμον αργίες, ημέρες ασθένειας ή ειδικές άδειες που συμπίπτουν με την κανονική άδεια. Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους για να διεκδικήσουν το επίδομα άδειας που τους αναλογεί

