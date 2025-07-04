Φορολογικές δηλώσεις: Λήξη χρόνου στις 15 Ιουλίου – Στο 86% οι υποβολές

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με την 15η Ιουλίου να είναι η καταληκτική ημερομηνία και η 31η του μηνός η τελευταία προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος ή της εφάπαξ πληρωμής με έκπτωση 4% για όσους υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση έως 30 Απριλίου, 3% έως 15 Ιουνίου και 2% για έως και 15 τρέχοντος μηνός.

Ήδη το 86% των υπόχρεων (5.684.592 σε σύνολο 6.545.350) έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους, και περίπου ένας στους τρεις φορολογούμενους έλαβε χρεωστικό εκκαθαριστικό για τα εισοδήματα του 2024 με τον κατά κεφαλήν έξτρα φόρο να διαμορφώνεται στα 1.891 ευρώ (αυξημένος κατά 16,1% σε σχέση με πέρυσι).

Ειδικότερα, ο «χάρτης» της εκκαθάρισης δείχνει ότι:

*Για 1.897.516 δηλώσεις (33,38%) το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 3,588 δισ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 1.891 ευρώ από 1.628 ευρώ που ήταν το 2024 με βάση τον αντίστοιχο αριθμό των χρεωστικών.

*Για το 22,55% των φορολογικών δηλώσεων προέκυψε επιστροφή φόρου που κατά μέσον όρο φθάνει τα 360 ευρώ. Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ επιστροφή φόρου δικαιούνται 1.281.875 φορολογούμενοι εκ των οποίων οι 1.023.096 έχουν ήδη λάβει την επιστροφή και συγκεκριμένα τους έχουν πιστωθεί συνολικά 236,95 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι για 442.098 φορολογούμενους με οφειλές προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ πραγματοποιήθηκαν συμψηφισμοί για ποσά 124,8 εκατ. ευρώ.

*Το 44,07% των φορολογουμένων (2.505.199 δηλώσεις) έλαβε μηδενικό εκκαθαριστικό.

Οι δόσεις

Όπως πέρυσι έτσι και φέτος ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε 8 δόσεις με την πρώτη να λήγει τέλος Ιουλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2025.

Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν την καταβολή του φόρου σε δόσεις, θα πρέπει να ακολουθήσουν το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

1η δόση: 31 Ιουλίου 2025, 2η δόση: 29 Αυγούστου 2025, 3η δόση: 30 Σεπτεμβρίου 2025, 4η δόση: 31 Οκτωβρίου 2025, 5η δόση: 28 Νοεμβρίου 2025, 6η δόση: 31 Δεκεμβρίου 2025, 7η δόση: 30 Ιανουαρίου 2026 και 8η δόση: 27 Φεβρουαρίου 2026.

Διορθώσεις χωρίς πρόστιμο

Τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη, κενά ή παραλείψεις στη φορολογική τους δήλωση χωρίς πρόστιμο έχουν οι φορολογούμενοι που θα υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έως τις 15 Ιουλίου. Σε πολλές περιπτώσεις, μια διόρθωση μπορεί να μειώσει σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που έχουν συμπληρώσει λανθασμένα εισοδήματα, δαπάνες ή στοιχεία ακινήτων.

Με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δεδομένα της αρχικής δήλωσης (Ε1), καθώς και των εντύπων Ε2 και Ε3, μεταφέρονται αυτόματα στο νέο έντυπο. Ο φορολογούμενος παρεμβαίνει μόνο στα σημεία όπου εντοπίζει το λάθος. Μετά την υποβολή, γίνεται νέα εκκαθάριση και στο καινούργιο εκκαθαριστικό αναγράφεται το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τις διορθώσεις.

Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μετά τις 15 Ιουλίου, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ, καθώς και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις από την επιβολή προστίμων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

*Όταν η διαφορά του φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική είναι έως 100 ευρώ.

*Όταν δεν μεταβάλλεται το ύψος της φορολογητέας ύλης, όπως π.χ. σε αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου ή των προστατευόμενων μελών.

Εάν όμως το επιπλέον ποσό φόρου υπερβαίνει τα 100 ευρώ, τότε ισχύουν τα εξής:

Για μη επαγγελματίες, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Για επαγγελματίες:

*250 ευρώ πρόστιμο αν τηρούν απλογραφικά βιβλία.

*500 ευρώ πρόστιμο αν τηρούν διπλογραφικά βιβλία.