ΦΠΑ με τον μήνα για 92.590 επιχειρήσεις – Τι αλλάζει

Αλλάζει το καθεστώς υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων από αυτό το μήνα.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προβλέπει ότι 92.590 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν ξεκινήσει δραστηριότητα από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και τις 31 Μαρτίου 2025 και τηρούν απλογραφικά βιβλία, είναι υποχρεωμένοι πλέον να υποβάλλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ σε μηνιαία βάση.

Η ρύθμιση επεκτείνεται και σε όσους πραγματοποιούν έναρξη εργασιών από την 1η Απριλίου 2025 και μετά, αντί της δυνατότητας που είχαν να υποβάλλουν δήλωση σε τριμηνιαία βάση για τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης. Η υποχρέωση αφορά όσους πραγματοποιούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών και στοχεύει κυρίως στον περιορισμό της φοροδιαφυγής από νεοσύστατες και εποχικές επιχειρήσεις που παραδοσιακά λειτουργούν για λίγους μήνες και εξαφανίζονται χωρίς να έχουν αποδώσει ΦΠΑ.

Η παραπάνω υποχρέωση ξεκίνησε από αυτό το μήνα και αφορά όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στα παραπάνω χρονικά όρια. Έτσι, απ΄ την Τρίτη 1 Ιουλίου η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται κάθε μήνα μέσω της πλατφόρμας myAADE. Η υποχρέωση αυτή αίρεται μετά την παρέλευση 24 μηνών από την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης. Κατόπιν οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την επιστροφή στο τριμηνιαίο καθεστώς υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ.

Η πλατφόρμα

Η δήλωση για αλλαγή φορολογικής περιόδου (μηνιαία ή τριμηνιαία) μπορεί να γίνει μέσω της πλατφόρμας myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία/Αλλαγή στοιχείων μητρώου», και υποβάλλεται μέχρι την προτελευταία εργάσιμη του 1ου, 4ου, 7ου ή 10ου μήνα κάθε έτους, ανάλογα με την περίπτωση. Η αλλαγή ισχύει από την 1η μέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την παρέλευση 12 μηνών

Επίσης, όσες επιχειρήσεις έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2024 έχουν το δικαίωμα υπαγωγής στο μηνιαίο καθεστώς εφόσον το επιθυμούν. Από την 1η Οκτωβρίου 2025, όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία και έχουν παλαιότερη έναρξη μπορούν να υποβάλουν δήλωση για να ενταχθούν στη μηνιαία υποβολή. Η δήλωση γίνεται επίσης μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Όσες επιχειρήσεις παραλείπουν ή καθυστερούν τη μηνιαία δήλωση ΦΠΑ επιβαρύνονται με διοικητικό πρόστιμο και προσαυξήσεις επί του μη αποδοθέντος φόρου.

Πηγή: Ναυτεμπορική