Ηλεκτρονικό «μάτι» και για «καταπατήσεις» σε πεζοδρόμια-πλατείες

Μετά το κίνημα της «πετσέτας», έρχεται το κίνημα της «πλατείας», που θα κρεμάσει στα... μανταλάκια όσους επιχειρηματίες καταπατούν πλατείες, πεζοδρόμους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, με τραπεζοκαθίσματα.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία ειδικού Μητρώου και ειδικής εφαρμογής, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγγέλλουν μέσω του κινητού τους, όσες παρανομίες εντοπίζουν. Αν λάβουμε υπόψιν ότι πρόσφατη Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατάληξε στο συμπέρασμα ότι το 50% των καταστημάτων δεν έχει καν άδεια από δήμους κι ότι το 25% έχει μεν άδεια αλλά καταλαμβάνει χώρο μεγαλύτερο, η νέα εφαρμογή αναμένεται να πάρει «φωτιά».

Mystreet για καταγγελίες

Η αρχή θα γίνει με τη δημιουργία του «Μητρώου Καταχώρισης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων». Πάνω σε αυτό το Μητρώο, θα στηριχθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή «mystreet» για τον έλεγχο της αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

Στο Μητρώο θα τηρούνται τα περιγραφικά- γεωχωρικά δεδομένα σχετικά με τις παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων εκτός αιγιαλού για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων και θα λειτουργούν δύο διακριτά θεματικά επίπεδα: στο πρώτο θα τηρούνται τα στοιχεία για

τις άδειες χρήσεις κοινόχρηστων χώρων και στο δεύτερο οι καταγγελίες των πολιτών.

Oι παραχωρήσεις θα εμφανίζονται πάνω σε χάρτη ως πολύγωνα. Οι χρήστες του Μητρώου, επιλέγοντας το πολύγωνο της παραχώρησης, θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις περιγραφικές και χωρικές πληροφορίες κάθε παραχώρησης. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται:

Στοιχεία κατόχου άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου

Ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα) Επωνυμία επιχείρησης (για νομικά πρόσωπα) ΑΦΜ Επιχείρησης Διεύθυνση Επιχείρησης Τηλέφωνο

Στοιχεία άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου

Τοποθεσία (Διεύθυνση, περιοχή) Χρήση Έναρξη παραχώρησης Λήξη παραχώρησης Συνολικό εμβαδόν παραχώρησης ΑΔΑ Γεωχωρικά δεδομένα παραχώρησης

Οι καταγγελίες θα εμφανίζονται πάνω σε χάρτη ως σημεία. Οι χρήστες του Μητρώου, επιλέγοντας το σημείο της καταγγελίας, θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες της καταγγελίας. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται, ο Κωδικός της, η ημερομηνία καταχώρησης, ο τύπος

(Επώνυμη/Ανώνυμη), ο ΑΦΜ σε περίπτωση επώνυμης καταγγελίας, ο λόγος της καταγγελίας, μια σύντομη περιγραφή της.

Οι πληροφορίες με όλα τα στοιχεία των παραχωρήσεων, θα καταχωρούνται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εκτός αιγιαλού που βρίσκεται εντός του Δήμου, ενώ οι πολίτες έχουν πρόσβαση στο Μητρώο και στα στοιχεία που τηρούνται σε αυτό, μέσω της εφαρμογής mystreet.

Το χάος

Αναμφίβολα, τα υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, που διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκαλούν αίσθηση. Ωστόσο, αυτό που σηκώνει μεγάλη συζήτηση και για τις ευθύνες των ίδιων των δήμων, είναι το χάος που κατέγραψε η ίδια Έκθεση.

Κατ' αρχάς, εντοπίστηκαν περιπτώσεις που το κανονιστικό πλαίσιο, λόγω του χρόνου θέσπισής του, καθίσταται ανεπίκαιρο και εξ αυτού του λόγου ελλιπές καθώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην εδαφική περιφέρεια του δήμου λόγω νέων πεζοδρομήσεων, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, πολεοδομικών παρεμβάσεων, έργων ανάπλασης και ανακατασκευής δρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών και πεζοδρόμων.

Επιπλέον, η οριοθέτηση των κοινοχρήστων χώρων γίνεται αποσπασματικά και όχι με ενιαία κανονιστική απόφαση για όλες τις δημοτικές ενότητες και ανάλογα με τις ειδικές τοπικές συνθήκες. Σε ελεγχόμενο δήμο παρατηρήθηκε ότι, ανάλογα με τις αιτήσεις παραχώρησης που υποβάλλονται από τους δραστηριοποιούμενους στην περιοχή επιχειρηματίες, εκδίδονται κανονιστικές αποφάσεις τοπικής εμβέλειας προκειμένου να ικανοποιηθούν τα σχετικά αιτήματα!

Ακόμα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις, όπου οι κανονιστικές αποφάσεις παραπέμπουν στο εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο, δίχως, όμως, να αποτυπώνουν, διακριτά και με σαφήνεια, τους περιορισμούς χρήσης των παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων, όπως π.χ. την απαγόρευση τοποθέτησης σταθερών κατασκευών, την υποχρέωση εξασφάλισης λωρίδας ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον 1,50 μέτρο, προσβασιμότητας των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ούτε προσδιορίζονται τα διοικητικά μέτρα και πρόστιμα και η διαδικασία επιβολής τους.

Το… κερασάκι στην τούρτα; Διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των ελεγχθέντων δήμων δεν διαθέτει ηλεκτρονικό μητρώο παραχωρήσεων, που επιτρέπει αυτοματοποιημένους ελέγχους, ενώ ακόμα και σε περιπτώσεις που η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή υφίσταται δεν αξιοποιείται!

Ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση άδειας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, τα οποία πρέπει να ελέγχονται από τις υπηρεσίες του δήμου, διαπιστώθηκαν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

(α) Λείπουν κρίσιμα δικαιολογητικά, όπως η άδεια λειτουργίας του καταστήματος, τοπογραφικά διαγράμματα και δημοτική ενημερότητα.

(β) Δεν προκύπτει εάν και πότε διενεργήθηκε αυτοψία στο κατάστημα ως προς τη θέση και τις διαστάσεις του αιτούμενου προς κατάληψη χώρου σύμφωνα με το υποβαλλόμενο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα για την οριοθέτηση του χώρου.

(γ) Στο σχέδιο άδειας που αποστέλλεται προς υπογραφή στο αρμόδιο όργανο, δεν επισυνάπτεται εισήγηση ή έγγραφο ενημερωτικό για την ολοκλήρωση του ελέγχου από το αρμόδιο τμήμα αδειοδοτήσεων ή της τεχνικής υπηρεσίας τόσο ως προς την οριοθέτηση του παραχωρούμενου

χώρου και ως προς τις παρεμβάσεις σε αυτόν (κατασκευές – εγκατάσταση λειτουργικών στοιχείων).

(δ) Εγκρίνονται άδειες με φωτογραφικό υλικό επισυναπτόμενο στα σχέδια κατόψεων, στο οποίο εμφαίνεται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα σε μη επιτρεπόμενους χώρους ή απεικονίζονται υφιστάμενες σταθερές κατασκευές, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση

τόσο στους επιχειρηματίες όσο και στα ελεγκτικά όργανα ως προς το περιεχόμενο της επιτρεπόμενης με την άδεια χρήσης

Περαιτέρω, σε δήμους της της περιφέρειας διαπιστώνεται ολιγωρία ως προς τον έλεγχο των καταστημάτων που καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο. Με το πρόσχημα της έλλειψης προσωπικού διενεργούνται ελάχιστοι έλεγχοι ακόμα και όταν η αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων είναι προφανής, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις που στο μητρώο έχουν καταχωρηθεί ελάχιστες άδειες ή όταν η κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου παρεμποδίζει πλήρως τη διέλευση πεζών ή ακόμα οχημάτων, όταν καταλαμβάνονται εξ ολοκλήρου δρόμοι από τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων.

Όσο για τα πρόστιμα, τα στοιχεία μιλάνε μόνα τους. Το 2023, από τα 2.172.986,91 ευρώ που βεβαιώθηκαν, εισπράχθηκαν μόλις 50.722,04 ευρώ!

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σημεία και τέρατα» – Μια πτέρυγα μάχης που «έγινε» αγρός και άλλες απίστευτες ιστορίες

Νέοι «κόφτες» στα φάρμακα έως το τέλος του χρόνου – Τα σχέδια του Υπ. Υγείας

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε "απογοητευμένος" από την συνομιλία του με τον Πούτιν