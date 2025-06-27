Κρήτη: "Ξεσηκωμός" στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων για τις αμοιβές τους

Την άρνηση του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης να αναπροσαρμόσει για το 2025 τις αμοιβές των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, καταγγέλλει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης “Ο Ερμής”, διαμηνύοντας ότι θα προχωρήσει σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Μετά την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από την 01.04.2025 το Σωματείο μας σε εφαρμογή της από 07.06.2024 ΣΣΕ (ΠΚ1/10.06.2024) των ετών 2024-2025-2026 προσπαθεί να αναπροσαρμόσει τις αμοιβές των ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, όπως ακριβώς συμφωνήθηκε σε αυτή την ΣΣΕ.

Μέτα από πολλές άκαρπες προφορικές συνεννοήσεις με στον Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης στις 23.05.2025 του διαβιβάσαμε το Προσάρτημα στην ισχύουσα ΣΣΕ, που εφαρμόζει επακριβώς την συμφωνηθείσα αναπροσαρμογή των αμοιβών μας για το 2025.

Στην ενέργεια μας αυτή ο Σύνδεσμος δεν ανταποκρίθηκε .

Αποκορύφωμα της αρνητικής συμπεριφοράς του Συνδέσμου είναι η μη προσέλευση εκπροσώπων του στην χθεσινή συνάντηση συλλογικών διαπραγματεύσεων που είχε οριστεί για τις 26.06.2025, στην όποια τους καλέσαμε για την υπογραφή του Προσαρτήματος στην ισχύουσα ΣΣΕ.

Αυτή η κατάσταση, πέραν της αίτησης στον ΟΜΕΔ για την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης, την οποία υποβάλαμε σήμερα, μας υποχρεώνει, να προσφύγουμε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα μας.

Το Σωματείο μας προγραμματίζει κατ΄ αρχήν ολιγόωρες στάσεις εργασίας και καλεί την ΟΣΜΕ και τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης να συμπαρασταθούν στον δίκαιο αγώνα μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

