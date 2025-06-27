Ιεράπετρα: Αφαιρούν υδρόμετρα παραγωγών για υπερβολική χρήση νερού - Φόβοι για νεροκλοπές

Στην αφαίρεση υδρομέτρων που ανήκουν σε παραγωγούς και οι οποίοι ξεπερνούν τα όρια κατανάλωσης νερού που έχουν θεσπιστεί, ξεκίνησε ο ΤΟΕΒ Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι περιπτώσεις δεν είναι για την ώρα πολλές ωστόσο είναι υπαρκτές και δείχνουν κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Όπως είπε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, Μιχάλης Βιαννιτάκης, οι ανάγκες για άρδευση είναι μεγάλες καθώς φέτος οι καλοκαιρινές φυτέυσεις είναι κατά 20% περισσότερες από ότι άλλες χρονιές με αποτέλεσμα να χρειάζεται το διπλάσιο νερό.

Και όλα αυτά την ώρα που η στάθμη στο φράγμα Μπραμιανών μειώνεται καθημερινά.

Image

Ο κ. Βιανιτάκης εκτίμησε ότι θα υπάρχει πρόβλημα το φθινόπωρο οπότε και θα ξεκινήσουν οι νέες φυτεύσεις και εκτίμησε ότι δεν αποκλείεται φέτος να δούμε ακόμα και φαινόμενα νεροκλοπών. Συνέστησε δε στους παραγωγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν τα υδρόμετρά τους διότι μπορεί κάποιος να τους κλέβει νερό.

Χαμηλές τιμές

Αυτήν την περίοδο στην Ιεράπετρα καλλιεργείται αγγούρι, ντομάτα, πιπεριά και ντοματίνι με τις τιμές όμως να μην είναι καθόλου ικανοποιητικές για τους παραγωγούς αφού σύμφωνα με τον Μιχάλη Βιαννιτάκη, το αγγούρι φεύγει από τον παραγωγό απο 15 έως 25 λεπτά του ευρώ και όπως φαίνεται η κατάσταση αυτή δεν θα ανατραπεί.

Η καλοκαιρινή παραγωγή διατίθεται μόνο για τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς ενώ οι νέες φυτεύσεις θα ξεκινήσουν στα τέλη Αυγούστου σε μικρές ποσότητες και ο κύριος όγκος αυτών

Image

θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο ωστόσο στην περιοχή επικρατεί αγωνία για το νερό που θα υπάρχει εκείνη την περίοδο και με βάση αυτού θα κρίνουν οι παραγωγοί το πότε και πόσο θα φυτέψουν.

Ο ΓΓ του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου, εκτίμησε, τέλος, ότι το νερό στο φράγμα Μπραμιανών επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους μόνο για τα δικαιούμενα κυβικά που αναλογούν σε κάθε παραγωγό.

