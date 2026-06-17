Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον Πλατανιά Χανίων, με εμπλοκή δίκυκλης μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να σχετίζεται με παράσυρση πεζού ενώ υπάρχουν αναφορές για δύο σοβαρά τραυματίες.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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