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Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες

ΕΚΑΒ - αστυνομία
clock 09:24 | 17/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον Πλατανιά Χανίων, με εμπλοκή δίκυκλης μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να σχετίζεται με παράσυρση πεζού ενώ υπάρχουν αναφορές για δύο σοβαρά τραυματίες.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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Τροχαίο Ατύχημα Εκαβ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
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