Κρήτη: Παύση εργασιών από τις 11 έως τις 5 λόγω καύσωνα - Ποιές περιοχές αφορά

Παύση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους και στην Αττική, από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας λόγω της ιδιαίτερα υψηλής θερμοκρασίας και των ποσοστών δυσφορίας.

Η εγκύκλιος εκτός από την Αττική, αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης, τις περιφέρειες Σερρών, Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Αργολίδας, Λακωνίας καθώς επίσης Χανίων, Ρεθύμνου, Σάμου και Χίου. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές ανατολικής Λέσβου, ανατολικής Ρόδου όπως και οι πεδινές περιοχές του Έβρου και του Σουφλίου.

Η παύση εργασιών αφορά επαγγέλματα τεχνικών και οικοδομικών εργασιών, εργοτάξια, ναυπηγοκατασκευαστικές ζώνες και ταχυδιανομείς.

Σημειώνεται ότι το πρόστιμο για εργοδότες που παραβαίνουν την απαγόρευση αγγίζει τις 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν καταγγελίες και εντατικοί έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Τα πρόστιμα μόνο το 2024 ξεπέρασαν τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

