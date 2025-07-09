Ιεράπετρα: Ακυρώνονται κρατήσεις στα ξενοδοχεία μετά την πυρκαγιά

Σε μια μάχη ενάντια στον χρόνο για να αποτραπεί ένα τεράστιο τουριστικό πλήγμα στην Ιεράπετρα εξελίχθηκε η περασμένη εβδομάδα, μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την καρδιά της τουριστικής ζώνης της περιοχής, από τα Αχλιά έως τα Φέρμα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Νοτιοανατολικής Κρήτης, Γιώργος Τζαράκης, μιλώντας στο Ράδιο Λασίθι, περιέγραψε με δραματικούς τόνους τις συντονισμένες προσπάθειες που απέτρεψαν μαζικές ακυρώσεις και έδωσαν μια ανάσα στην τοπική οικονομία, σκιαγραφώντας παράλληλα μια δύσκολη εικόνα για την επόμενη μέρα.

Οι συνέπειες της πύρινης λαίλαπας ήταν άμεσες και οδυνηρές. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση για ξενοδοχείο στην Αγιά Φωτιά, το οποίο, αν και σώθηκε χάρη στις ηρωικές προσπάθειες πυροσβεστών και προσωπικού, αντιμετωπίζει πλέον «πρόβλημα βιωσιμότητας». Όπως εξήγησε ο κ. Τζαράκης, το πρόβλημα δεν εστιάζεται τόσο στις υλικές ζημιές στην υποδομή, όσο στην ολοκληρωτική καταστροφή του περιβάλλοντος χώρου. «Ο περιβάλλων χώρος δυστυχώς είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο», τόνισε, μια εικόνα που ήδη οδηγεί τους tour operators σε δεύτερες σκέψεις. «Αρνούνται να υπογράψουν συμβόλαια για του χρόνου, βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή, είναι επιφυλακτικοί». Για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, ο πρόεδρος των ξενοδόχων ζήτησε να ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς στήριξης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «οικονομική καταστροφή».

Παρά την αποτροπή της ολικής καταστροφής, το πλήγμα παραμένει σημαντικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Τζαράκης σε τηλεδιάσκεψη με τη Γενική Γραμματέα Τουρισμού, ήδη καταγράφονται ακυρώσεις της τάξης του 10%, ενώ η ροή νέων κρατήσεων έχει μειωθεί κατά 15%, με έντονη ανησυχία για την πορεία της υπόλοιπης σεζόν.

Οι ξενοδόχοι ζήτησαν την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου και του ΕΟΤ για την αντιστροφή του αρνητικού κλίματος, κυρίως στο εξωτερικό. Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όρος που, όπως είπε, «για τον κάθε μέσο Ευρωπαίο ακούγεται λίγο περίεργο» και αποτρεπτικό, παρότι αποτελεί νομική διαδικασία για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων και των έργων αποκατάστασης.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στην Ιεράπετρα: Δορυφορική εικόνα αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής - Στάχτη πάνω από 6.000 στρέμματα

Πυρκαγιά στην Ιεράπετρα: 2 εκατ. ευρώ για τις πυρόπληκτες περιοχές - "Κόκκινα" τέσσερα σπίτια