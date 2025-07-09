ΤΡΙ.14 Απρ 2026 22:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Θρήνος για την 31χρονη Αναστασία που "έσβησε" στην άσφαλτο - Σοκάρουν οι εικόνες
πένθος (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 09:41 | 09/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Με αίμα για μία ακόμα βάφτηκε η άσφαλτος της Κρήτης με γυναίκα μόλις 31 ετών να χάνει ακαριαία τη ζωή της κι την φίλη της που βρισκόταν στην θέση του συνοδηγού να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Το νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα σε δρόμο από τα Κουνουπιδιανά προς τα Χανιά στο ύψος του Αγίου Ματθαίου.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη 31χρονη εξετράπη της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προσέκρουσε στο κράσπεδο και σε δέντρο και στη συνέχεια ανετράπη.

Θανατηφόρο Χανιά

Είναι χαρακτηριστικό ότι το αυτοκίνητο βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά στο αντίθετο ρεύμα. 

Από το συμβάν η 31χρονη Αναστασία, οδηγός του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, βρήκε, σύμφωνα με τις Αρχές, ακαριαίο θάνατο ενώ η 37χρονη συνοδηγός, νοσηλεύεται στην Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

Θανατηφόρο Χανιά

Μάλιστα χρειάστηκε και η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της ωστόσο η άτυχη κοπέλα ήταν ήδη νεκρή. 

13 νεκροί φέτος στην Κρήτη

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα, στην Κρήτη έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα 13 άνθρωποι.

Συγκεκριμένα, 3 θανατηφόρα τροχαία έχουν σημειωθεί στην ΠΕ Χανίων, 3 στην ΠΕ Λασιθίου, 1 στην ΠΕ Ρεθύμνου και 6 στην ΠΕ Ηρακλείου.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το 2024, από την αρχή του έτους έως σήμερα, στο νησί είχαν συμβεί 28 τροχαία δυστυχήματα. 

(οι φωτογραφίες του αυτοκινήτου της άτυχης κοπέλας είναι από το zarpanews)

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τροχαίο Δυστυχημα Εκαβ Πυροσβεστική Υπηρεσία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis