Κρήτη: Θρήνος για την 31χρονη Αναστασία που "έσβησε" στην άσφαλτο - Σοκάρουν οι εικόνες

Με αίμα για μία ακόμα βάφτηκε η άσφαλτος της Κρήτης με γυναίκα μόλις 31 ετών να χάνει ακαριαία τη ζωή της κι την φίλη της που βρισκόταν στην θέση του συνοδηγού να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Το νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα σε δρόμο από τα Κουνουπιδιανά προς τα Χανιά στο ύψος του Αγίου Ματθαίου.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη 31χρονη εξετράπη της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προσέκρουσε στο κράσπεδο και σε δέντρο και στη συνέχεια ανετράπη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το αυτοκίνητο βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά στο αντίθετο ρεύμα.

Από το συμβάν η 31χρονη Αναστασία, οδηγός του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, βρήκε, σύμφωνα με τις Αρχές, ακαριαίο θάνατο ενώ η 37χρονη συνοδηγός, νοσηλεύεται στην Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Μάλιστα χρειάστηκε και η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της ωστόσο η άτυχη κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.

13 νεκροί φέτος στην Κρήτη

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα, στην Κρήτη έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα 13 άνθρωποι.

Συγκεκριμένα, 3 θανατηφόρα τροχαία έχουν σημειωθεί στην ΠΕ Χανίων, 3 στην ΠΕ Λασιθίου, 1 στην ΠΕ Ρεθύμνου και 6 στην ΠΕ Ηρακλείου.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το 2024, από την αρχή του έτους έως σήμερα, στο νησί είχαν συμβεί 28 τροχαία δυστυχήματα.

(οι φωτογραφίες του αυτοκινήτου της άτυχης κοπέλας είναι από το zarpanews)

