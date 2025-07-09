Κρήτη: Παραμένει άλλους έξι μήνες στη φυλακή ο οδηγός της Πόρσε

Κατά έξι μήνες παρατείνεται η προφυλάκιση του οδηγού της Porsche, που είχε εμπλακεί στο τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Σούδας που συγκλόνισε την Ελλάδα, με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη Καρατζή.

Ήδη, όπως αναφέρουν τα parakritika έχει εκδοθεί σχετικό βούλευμα, με τον 45χρονο να παραμένει στη φυλακή μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Είχε συλληφθεί στις 11 Ιανουαρίου, λίγες ώρες μετά τη μετωπική σύγκρουση με το αυτοκίνητο του Παναγιώτη και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε μετά το θανατηφόρο τροχαίο έδειξαν ποσότητα αλκοόλ τέσσερις φορές πάνω από το φυσιολογικό όριο (1,99 γρ./λτ), καθώς και φαρμακευτικές ουσίες.

