Κρήτη - μεταναστευτικό: Πάνω από 500 άτομα σε σκάφος νότια της Γαύδου
clock 08:23 | 09/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Χωρίς τέλος οι μεταναστευτικές ροές προς τη Γαύδο και τα νότια παράλια της Κρήτης, τις τελευταίες ημέρες, δοκιμάζοντας τις αντοχές των τοπικών κοινωνιών. 

Σκάφος, κατά πληροφορίες, αλιευτικό, με 520 μετανάστες, εντοπίστηκε σήμερα (Τετάρτη 9/7) τα ξημερώματα 17 ν.μ. νότια της Γαύδου. Σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε μία μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Οι 520 μετανάστες επιβιβάστηκαν σε φορτηγό πλοίο σημαίας Μπαχάμες και μεταφέρονται στη Χώρα Σφακίων, συνοδεία τριών σκαφών του Λιμενικού.

Χιλιάδες μετανάστες βρίσκονται ήδη στις ακτές της Λιβύης περιμένοντας να επιβιβαστούν σε σκάφη με προορισμό την Κρήτη, η οποία ασφυκτιά από την κατακόρυφη αύξηση των ροών.

Είναι ενδεικτικό ότι από την Κυριακή έχουν φτάσει πάνω από 2.000 άτομα, με τις αρχές και τους κατοίκους της Κρήτης – ιδιαίτερα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο – να εκπέμπουν SOS.

Σήμερα στις 12.00 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα κρίσιμη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, προκειμένου να εξετάσουν τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης σε επιχειρησιακό και διπλωματικό επίπεδο.

