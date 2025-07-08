«Καραβιές» μεταναστών φτάνουν διαρκώς στην Κρήτη - Η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη

Aσφυκτική είναι πλέον η κατάσταση στην Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα το τελευταίο διάστημα. Βάρκες με μετανάστες καταφθάνουν καθημερινά στις ακτές της Κρήτης από τη Λιβύη. Σχεδόν 2.000 άνθρωποι έφτασαν στο νησί τις τελευταίες τρεις ημέρες, με τις αρχές του νησιού να δυσκολεύονται πλέον να φιλοξενήσουν τους ολοένα αυξανόμενους μετανάστες – έστω και προσωρινά.

Νέα καραβιά με 32 μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Τρίτης (08.07) στη Γαύδο. Οι μετανάστες με καταγωγή από το Σουδάν έφτασαν μόνοι τους με ξύλινη βάρκα στην περιοχή Κόρφος.

Στο σημείο έσπευσαν οι Λιμενικές αρχές ενώ και με τη συνδρομή του Δήμου και της πυροσβεστικής, μεταφέρθηκαν στον Καραβέ, το λιμάνι του νησιού. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στην Κρήτη αύριο με το καράβι της γραμμής.

Νωρίτερα σήμερα άλλα 45 άτομα περισυνελέγησαν από δεξαμενόπλοιο νότια της Γαύδου. Οι αλλοδαποί επιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων

196 μετανάστες μεταφέρονται στην Κιτρένωση

196 μετανάστες που πέρασαν το προηγούμενο βράδυ στο εμπορικό λιμάνι του Ρεθύμνου μεταφέρονται αυτήν την ώρα στις εγκαταστάσεις της Κιτρένωσης προκειμένου να φιλοξενηθούν εκεί. Στο λιμάνι του Ρεθύμνου θα παραμείνουν περίπου 400 άτομα περιμένοντας να αναχωρήσουν τμηματικά τις επόμενες ημέρες για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η ανθρωπιστική δύναμη μεγάλη, καθώς εθελοντές, o Eρυθρός Σταύρος και ο Δήμος Ρεθύμνου προσπαθούν και φροντίζουν για την ασφαλή παραμονή τους. Στελέχη του λιμενικού και φορείς της Αυτοδιοίκησης δεν κρύβουν την αγωνία και την ανησυχία τους για τις επόμενες μέρες σημειώνοντας ότι οι μεταναστευτικές ροές πια είναι ανεξέλεγκτες καθιστώντας το πρόβλημα αυτό μή διαχείρισιμο, όπως αναφέρουν.

Στο λιμάνι του Ηρακλείου αποβιβάστηκαν σήμερα οι πρώτοι από τους συνολικά 116 μετανάστες, που εντοπίστηκαν από πλωτά του λιμενικού να επιβαίνουν σε τρία σκάφη, τα οποία προσέγγισαν, νωρίς το πρωί, τις νότιες ακτές του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα κρατηθούν στον παλιό εμπορευματικό σταθμό του λιμανιού, όπου ήδη φιλοξενούνται 150 άτομα από τις αφίξεις των προηγούμενων ημερών.

Την Παρασκευή συναντάται στην Αθήνα ο δήμαρχος Ρεθύμνου και ο περιφερειάρχης Κρήτης με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη για να αναζητήσουν άμεσες λύσεις για το μεταναστευτικό.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ

