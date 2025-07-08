Αδιανόητο θράσος: Τιμωρούν τη μάρτυρα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κοινοποιήθηκε η πειθαρχική ποινή

Η διοίκηση του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε πειθαρχική δίωξη και κοινοποίησε (8/7), την περικοπή μισθού στην υπάλληλό του Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων θα «λίμναζε» στα συρτάρια αν δεν υπήρχαν υπάλληλοι και στελέχη, όπως η Π. Τυχεροπούλου, να καταθέσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η διοίκηση είχε εκκινήσει εκδικητική πειθαρχική διαδικασία, κάτι που φαίνεται και από τις συνομιλίες που καταγράφηκαν στη δικογραφία.

Κι αυτό είναι ενδεικτικό του καθεστώτος ασυδοσίας στον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεσούσης των αποκαλύψεων του σκανδάλου των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, που καρπώθηκαν – διαχειρίστηκαν κομματάρχες και παρατρεχάμενοι του κομματικού σωλήνα, κοινοποιήθηκε στην υπάλληλο που αποκάλυψε το σκάνδαλο διοικητική απόφαση με την οποία της επιβάλλεται περικοπή μισθού για 20 ημέρες.

Η κλήση για το πειθαρχικό σε βάρος της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου 2024, επί προεδρίας Κυριάκου Μπαμπασίδη. Η απόφαση κοινοποιείται 10 μήνες μετά και φέρει την υπογραφή του τέως προέδρου του οργανισμού Νικόλα Σαλάτα.

Η απόφαση αυτή βέβαια φαίνεται πως, ως ένα βαθμό ήταν σε γνώση προσώπων του Μεγάρου Μαξίμου. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τη συνομιλία που αποκάλυψε το documentonews.gr μεταξύ του «Φραπέ», κατά κόσμον Γιώργο Ξυλούρη και του αντιδημάρχου Ηρακλείου Μανώλη Χαιρέτη, στον οποίο αναφέρεται πως «υπάρχει αντίδραση στο όνομα του Μπαμπσίδη στο Μαξίμου, γιατί σου λέει είναι δυνατόν να σου κάνει η διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ (σ.σ.: Παρασκευή Τυχεροπούλου) και αντιπροέδρους τέτοιες αλχημείες και να’ σαι πρόεδρος να μην παίρνεις χαμπάρι».

