Αδιάκοπες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: Νέα καραβιά μεταναστών- Δεν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας

Με αμείωτη ένταση και με πρωτοφανείς ρυθμούς, η μια μετά την άλλη καταφθάνουν οι βάρκες γεμάτες μετανάστες στη νότια Κρήτη. Οι αρχές και οι κάτοικοι έχουν φτάσει στα όριά τους, με την κυβέρνηση να προαναγγέλλει δραστικά μέτρα.

Μόνο τις τελευταίες τρεις ημέρες, πάνω από 1.200 άτομα εντοπίστηκαν σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές νότια της Κρήτης. Οι περισσότερες διασώσεις σημειώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου και σε παραλίες του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο.

Νωρίτερα, στη διάσωση και περισυλλογή 45 αλλοδαπών από λέμβο νότια της Γαύδου προχώρησε δεξαμενόπλοιο με σημαία Κουβέιτ υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι αλλοδαποί επιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρονται στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Πάνω από 1.900 άνθρωποι, κυρίως από Σουδάν, Αίγυπτο και Μέση Ανατολή, αποβιβάστηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες στις νότιες ακτές. Οι περισσότεροι φτάνουν εξαντλημένοι, υποσιτισμένοι την ώρα που οι κρατικές και τοπικές υποδομές φιλοξενίας είναι είτε ανύπαρκτες είτε ασφυκτικά γεμάτες.

Ο Γιώργος Σφακιανάκης πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη λέγοντας ότι από την αρχή του έτους οι μετανάστες που έχουν φτάσει στην Κρήτη έχουν ξεπεράσει τις 9.500 και τόνισε ότι το μεταναστευτικό διαχειρίζεται πλέον με προχειρότητα από το αρμόδιο υπουργείο.

Πλεύρης από Λιβύη: “Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση, θέλουμε να το αποτρέψουμε”

Ολοκληρώθηκαν οι επαφές της ευρωπαϊκής αποστολής στην Τρίπολη της Λιβύης με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας για τις μεταναστευτικές πιέσεις στην Κρήτη.

Κατά την πρώτη συνάντηση στην Τρίπολη με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μαζί με την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τον επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Μάγκνους Μπρούνερ, έστειλαν ένα σαφές μήνυμα, ότι θα βοηθήσουν τη Λιβύη να κρατήσει τους παράνομους μετανάστες, να αποτρέψει τις αναχωρήσεις προς την ΕΕ και, παράλληλα, να επιστρέψουν οι παράνομοι μετανάστες στην πατρίδα τους, αναφέρουν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

