Σοκ στο αεροδρόμιο του Μιλάνου: Νεκρός άνδρας που «ρούφηξε» μηχανή αεροσκάφους, ακυρώθηκαν πτήσεις

Ένας άνθρωπος φέρεται να απορροφήθηκε από τον κινητήρα αεροπλάνου και να σκοτώθηκε σε διάδρομο αεροδρομίου στο Μιλάνο.

Η λειτουργία του πολυσύχναστου αεροδρομίου Orio al Serio, ευρέως γνωστού ως Milano Bergamo, σταμάτησε μετά από ένα «θανατηφόρο δυστύχημα» στον διάδρομο προσγείωσης.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, δεν είναι ξεκάθαρο αν το θύμα ήταν επιβάτης ή μέλος του προσωπικού του αεροδρομίου.

Το άτομο πιστεύεται ότι έτρεξε στην πίστα και στην πορεία ενός αεροσκάφους ετοιμαζόταν για απογείωση, ανέφερε η ιταλική εφημερίδα.

Πηγές του αεροδρομίου ανέφεραν στο δημοσίευμα ότι το άτομο τραβήχτηκε μέσα στον κινητήρα του αεροσκάφους σε μια τρομακτική στιγμή, την ώρα που το αεροπλάνο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει.

Η εμπλεκόμενη αεροπορική εταιρεία δεν έχει ακόμη κατονομαστεί.

Ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου SACBO επιβεβαίωσε ένα «πρόβλημα που προέκυψε στον τροχόδρομο» και δήλωσε ότι «τα αίτια του προβλήματος διερευνώνται επί του παρόντος από τις Αρχές».

Η λειτουργία των πτήσεων στο Orio al Serio έχει ανασταλεί από τη στιγμή του συμβάντος, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στα ταξίδια σε ολόκληρη την περιοχή.

Μέχρι τις 11.50 π.μ. τοπική ώρα, συνολικά εννέα πτήσεις είχαν ήδη εκτραπεί. Οκτώ αναχωρήσεις ακυρώθηκαν επίσης εντελώς.

Δεν είναι ακόμη γνωστό πότε θα επανέλθει η λειτουργία του αεροδρομίου σε κανονικούς ρυθμούς.