Μαρινάκης: Φυλακή ή επιστροφή στη χώρα προέλευσής τους για τους παράνομους μετανάστες

Την θέση της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με το διπλωματικό επεισόδιο που σημειώθηκε στην ανατολική Λιβύη, όπου το καθεστώς Χαφτάρ εκδίωξε ως «ανεπιθύμητους» τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης -μεταξύ αυτών και τον Έλληνα υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη- εξέφρασε με δηλώσεις του απόψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές», στο Action24, χαρακτήρισε «πρωτοφανές» το περιστατικό με την ευρωπαϊκή διπλωματική αποστολή στη Λιβύη. «Τα περιθώρια έχουν στενέψει» τόνισε, λέγοντας ότι η Αθήνα εξετάζει πιο αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα, τα οποία θα συζητηθούν στην σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον αρμόδιο υπουργό, Θάνο Πλεύρη.

Ο κ. Μαρινάκης εκτίμησε ότι η αποπομπή των Ευρωπαίων διπλωματών από τον στρατάρχη Χαφτάρ είναι ενδεικτική των προθέσεών του και αποτελεί, ουσιαστικά, την απάντησή του στις πιέσεις να κλείσει την στρόφιγγα των μεταναστευτικών ροών. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι μονόδρομος για την Ελλάδα να στέλνει στη φυλακή ή να απελαύνει στις χώρες τους, τους παράνομους μετανάστες.

«Δεν θα χρειαστεί να ανακαλύψουμε τον τροχό. Τα μέτρα που θα πάρεις, πρέπει να αντιστρέφουν τη λογική προσέλκυσης, οτιδήποτε αντιστρέφει τη λογική του "ανοίξαμε και σας περιμένουμε"» εξήγησε.

Και συνέχισε, μιλώντας για το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση που εισήχθη επί Βορίδη και τονίζοντας πως αυτό αποκαλύπτει ποια είναι η λογική της χώρας μας στη μετανάστευση: «Δεν είναι ούτε εκδικητική ούτε τιμωρητική, είναι όμως ρεαλιστική. Στην Ελλάδα πλέον θα υπάρχουν δύο δρόμοι για έναν παράνομο μετανάστη: ή η φυλακή ή η επιστροφή στη χώρα προέλευσής του. Αυτά είναι μονόδρομος για την Ελλάδα, είναι μονόδρομος για την Ευρώπη. Είναι πράγματα που έχουν περάσει από το υπουργικό συμβούλιο, σε συνέχεια πραγμάτων που κάναμε».

«Όλα τα πιθανά σενάρια πρέπει να πέσουν στο τραπέζι, οι ροές είναι πολύ μεγάλες. Εδώ μιλάμε για αυξανόμενη και συνεχιζόμενη ροή μεταναστών νότια μας, τα δίκτυα των λαθροδιακινητών δεν υποκύπτουν» τόνισε ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι ροές είναι πάρα πολλές, από τον Ιανουάριο ξεπερνούν τις 7.000 στην Κρήτη, υπογράμμισε.

«Η κοινή λογική λέει ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τα κλειστά κέντρα κράτησης» ξεκαθάρισε επίσης ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι ήταν πρωτοφανής η αντιμετώπιση απέναντι στην Ευρώπη συνολικά, έτσι όπως εκφράστηκε από το καθεστώς Χαφτάρ στην ανατολική Λιβύη, και θα πρέπει η Ευρώπη να καταλάβει το οριακό της κατάστασης. Τόνισε ότι η χώρα μας φυλάσσει τα σύνορα της Ευρώπης, αλλά αυτό δεν θα το περάσει μόνη της, δεν θα σηκώσει το βάρος μόνη της.

Άφησε παράλληλα να εννοηθεί ότι θα ζητηθεί περαιτέρω χρηματοδότηση για τις τοπικές κοινωνίες και την Αυτοδιοίκηση που θα κληθεί να σηκώσει το βάρος του μεταναστευτικού.

«Καραβιές» μεταναστών φτάνουν διαρκώς στην Κρήτη - Η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη

Παππάς προς Κομισιόν: Νέο σκάνδαλο με ανύπαρκτες οργανώσεις νεολαίας στο Erasmus+;