Παππάς προς Κομισιόν: Νέο σκάνδαλο με ανύπαρκτες οργανώσεις νεολαίας στο Erasmus+;
νικος παππας
clock 17:51 | 08/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νίκος Παππάς, με την οποία ζητά τη διερεύνηση καταγγελιών για χρηματοδότηση εικονικών οργανώσεων νεολαίας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα από ευρωπαϊκές χώρες για την ύπαρξη οργανωμένων δικτύων εικονικών οργανώσεων νεολαίας, οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί στο πρόγραμμα Erasmus+ και λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις μέσω των Εθνικών Υπηρεσιών του προγράμματος στα κράτη μέλη.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τέσσερις τελευταίες αξιολογήσεις του Erasmus+ που ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εθνική Υπηρεσία (ΙΝΕΔΙΒΙΜ – EL-02), αρκετοί εγκεκριμένοι αιτούντες δεν εντοπίζονται ούτε φυσικά ούτε διαδικτυακά. Δεν διαθέτουν καμία παρουσία στο διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι γνωστοί στις τοπικές κοινωνίες και δεν συμμετέχουν ενεργά στην ελληνική νεανική κοινωνία των πολιτών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση εικονικών οργανώσεων που διαθέτουν PIC number και υποβάλλουν αιτήσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης;

Πώς μπορεί να διασφαλιστεί αποτελεσματικός έλεγχος της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας (ΙΝΕΔΙΒΙΜ – EL-02) όσον αφορά εγκρίσεις και χρηματοδοτήσεις;

Προτίθεται να ζητήσει τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για εις βάθος έλεγχο στη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του προγράμματος Erasmus+;

Νίκος Παππάς Ευρωπαικη Επιτροπή Συριζα
