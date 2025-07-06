Ν. Φαραντούρης: Να δημοσιοποιηθούν όλα τα ονόματα των δικαιούχων ΟΠΕΚΕΠΕ όπως συμβαίνει με το ΕΣΠΑ

Πρόταση προς την Κυβέρνηση «να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση των ονομάτων ΟΛΩΝ των δικαιούχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως συμβαίνει με το ΕΣΠΑ» απηύθυνε προς την Κυβέρνηση ο ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Νικόλας Φαραντούρης σε συνέντευξή του.

Όπως είπε, «εκμαυλίζονται συνειδήσεις με ευρωπαϊκά χρήματα. Είναι ντροπή και κρίμα διότι ζημιώνεται ανεπανόρθωτα η χώρα. Γι' αυτό καταθέτω δημόσια την πρόταση να ανοίξουν όλα τα ΑΦΜ και να δημοσιοποιηθούν τα ονοματεπώνυμα όλων των δικαιούχων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν κάποιος είναι πράγματι ειλικρινής αγρότης ή κτηνοτρόφος, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και ας δει η κοινωνία ποιοί πήραν τι και γιατί και με ποιά ιδιότητα».

Όπως διευκρίνισε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, «δεν τίθεται ζήτημα προσωπικών δεδομένων. Όπως δημοσιοποιούνται οι δικαιούχοι ευρωπαϊκών κονδυλίων απ' το ΕΣΠΑ, να ισχύσει το ίδιο και για τους δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Καλώ την Κυβέρνηση να αποδεχθεί την πρόταση και αναμένω να προχωρήσει στην υλοποίησή της», κατέληξε ο κ. Φαραντούρης.

