Προανακριτική Τέμπη: Αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλοντας την πλειοψηφία για συγκάλυψη

Καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις συγκάλυψης, o ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε από τη συνεδρίαση της Προκαταρτικής Επιτροπής για τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Αχ. Καραμανλή.

Η Προκαταρτική Επιτροπή διερευνά την ενδεχόμενη τέλεση του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος σχετικά με την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών και ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε την πλειοψηφία για διαδικασίες «αμνήστευσης» των ευθυνών.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Θεόφιλος Ξανθόπουλος μετά την λήξη της συνεδρίασης δήλωσε ότι ο πρώην υπουργός Κώστας Αχ. Καραμανλής «με ένα σημείωμα –όπως ο ίδιος το προσδιορίζει- 72 λέξεων […] ουσιαστικά ζήτησε να αγνοήσουμε το Σύνταγμα, τον ΚτΒ, τον ΚΠΔ και την συνείδησή μας και να παραπεμφθεί απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Με την επίνευση, τη συναίνεση και την ευθύνη της ΝΔ το αίτημα του κ. Καραμανλή έγινε δεκτό. Είναι προφανές ότι αυτή η μεθόδευση δεν μπορεί αν γίνει δεκτή από κανέναν μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε και αποχώρησε από την Επιτροπή. Το επόμενο διάστημα τόσο ο κ. Καραμανλής όσο και η κυβέρνηση θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ευθύνη που τους αναλογεί».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Επιτροπής Γιώργος Παπαηλιού, από την δική του πλευρά δήλωσε ότι «σήμερα ολοκληρώνεται τουλάχιστον σε αυτή την φάση η συνταγματική εκτροπή την οποία επέλεξε ως πολιτική η ΝΔ. Επιχείρησε, επιχειρεί και πραγματοποιεί την αμνήστευση του Κώστα Αχ. Καραμανλή παραβιάζοντας το Σύνταγμα, τον ΚτΒ, τον ΚΠΔ και όλε στις Αρχές του Δικαίου. Η επιχείρηση της ΝΔ εντάσσεται στην συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών τόσο σε ότι αφορά το δυστύχημα καθ’ εαυτό αλλά και στην επιχείρηση συγκάλυψης του εγκλήματος. Σε αυτή την αντισυνταγματική και αντιθεσμική επιχείρηση ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν συμμετέχει, αποχωρεί, καταδικάζει και θα προβούμε σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση».

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, νωρίτερα σε άτυπη ενημέρωση ανέφεραν ότι «η πλειοψηφία της Προανακριτικής Επιτροπής ζήτησε την απευθείας παραπομπή του Κ. Καραμανλή στο πενταμελές Δικαστικό Συμβούλιο και να οριστεί ημερομηνία υποβολής των πορισματικών εκθέσεων όλων των κομμάτων. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατά την τοποθέτησή του επί του υπομνήματος του Κ. Καραμανλή, κατήγγειλε την άκρως μεροληπτική στάση της πλειοψηφίας, η οποία συνεπάγεται

● κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος (άρθρο 86),

● του Νόμου 3126/03 περί Ευθύνης Υπουργών και

● του Κανονισμού της Βουλής (άρθρο 156), οδηγώντας εν τέλει σε ακυρότητα της προδικασίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ξεκαθάρισε ότι τα μέλη της επιτροπής εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «δεν νομιμοποιούμε επ ουδενί τη διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε, με απόφαση της πλειοψηφίας, είναι υποκριτικό, να συνταχθεί και να κατατεθεί πόρισμα εκ μέρους μας, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας».

Όπως ανέλυσε:

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος, η Βουλή ασκεί τον ρόλο του οιονεί Εισαγγελέα Πρωτοδικών (άρθρο 156 παρ 4 ΚτΒ), διενεργώντας τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση ποινικής δίωξης, εφόσον χρειαστεί. Ως εκ τούτου, η απόφαση της πλειοψηφίας για απευθείας παραπομπή, παρακάμπτοντας το Κοινοβούλιο, απεμπολώντας την ανάλογη εκ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αρμοδιότητα του οιονεί Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που έχει η Επιτροπή, παραβιάζει κατάφωρα το Σύνταγμα.

Τα μέλη της Επιτροπής, καλούνται, να καταθέσουν τα πορίσματά τους, χωρίς να εξετάσουν μάρτυρες, χωρίς να έχουν στην κατοχή τους, αντίγραφο της σχετικής δικογραφίας, άκρως απαραίτητη για να αχθεί η Επιτροπή σε ασφαλή κρίση, πριν την σύνταξη των πορισμάτων των κομμάτων. Με αυτά τα δεδομένα θα είναι ανεπαρκής και ελλιπής η οποιαδήποτε πορισματική έκθεση, και σε κάθε περίπτωση μη ασφαλής, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 156 παρ 5 του Κανονισμού της Βουλής.

Παράλληλα, οι αποφάσεις της πλειοψηφίας επί των διαδικαστικών θεμάτων, θέτουν ζήτημα ακυρότητας της προδικασίας, καθώς η Επιτροπή οφείλει, ως οιονεί Εισαγγελέας, να συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία και να υποβάλλει αιτιολογημένο πόρισμα προς την Ολομέλεια, με αναφορά πραγματικών περιστατικών και μνεία συγκεκριμένων διατάξεων καθώς και σαφή πρόταση για την άσκηση ή μη δίωξης κατά συγκεκριμένου υπουργού ή υφυπουργού.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιτροπή «αρνησιδικεί» ενώ ενδεχομένως τελεί το αδίκημα της «κατάχρησης εξουσίας» (άρ. 239 ΠΚ) αν θεωρηθεί ότι παραλείπει να διώξει κάποιον υπαίτιο. Η πλειοψηφία της επιτροπής θέλει να προσπεράσει το πρώτο και βασικό στάδιο της προκαταρκτικής και να πάει απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο».