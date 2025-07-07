Τέμπη: Στις 17 Ιουλίου η επόμενη συνεδρίαση της Προανακριτικής με κατάθεση και συζήτηση επί των πορισμάτων

Κατά πλειοψηφία, με τη θετική ψήφο μόνο της ΝΔ, αποφασίστηκε για την Πέμπτη 17 Ιουλίου να συνεδριάσει ξανά η Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά την ενδεχόμενη τέλεση του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή, με την κατάθεση και τη συζήτηση των πορισμάτων των κομμάτων.

Καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν από τη συνεδρίαση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις αμνήστευσης.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Ανδρέας Νικολακόπουλος, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «είναι δεδομένη και έχει διατυπωθεί η άποψη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της ΝΔ πως τίποτα δεν θα μείνει ανεξιχνίαστο. Η υπόθεση θα φτάσει στη δικαιοσύνη.

Σήμερα αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να συνταχθεί πόρισμα το οποίο θα αποσταλεί στην Ολομέλεια για την τελική της απόφαση ώστε η υπόθεση να πάει στον φυσικό της δικαστή και όλα να κριθούν από την Ελληνική Δικαιοσύνη που είναι η μόνη αρμόδια για να κρίνει ποιος είναι αθώος ή ένοχος αλλά και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Να χυθεί άπλετο φως».

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ο κ. Νικολακόπουλος σχολίασε: «Τα κόμματα της αντιπολίτευσης διατύπωσαν τις θέσεις τους. Είναι σεβαστές αλλά από την άλλη όμως, επανειλημμένα και σε εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων που διατυπώσαμε, τεκμηριώσαμε ότι κάναμε αυτό το οποίο προβλέπει το σύνταγμα και οι νόμοι. Και άρα λειτουργήσαμε απολύτως νόμιμα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

