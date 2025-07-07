Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Εφόδους σε βοσκοτόπια ξεκινά η ΕΛ.ΑΣ. – «Ξεσκονίζουν» επιδοτήσεις για ελαιόδενδρα και μελίσσια

Συνολικά 25 υποθέσεις που αφορούν παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ερευνούν οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς στη χώρα μας. Οι έρευνες δεν περιλαμβάνουν μόνον ψευδείς δηλώσεις νέων αγροτών, ιδιοκτητών ή ενοικιαστών μεγάλων εκτάσεων βοσκοτόπων, με σκοπό την απόκτηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της Realnews, μια άλλη κατηγορία επιδοτήσεων, στην οποία εστιάζουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, αφορά τα ελαιόδενδρα. Πρόκειται για την καλλιέργεια η οποία παραδοσιακά συγκεντρώνει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά των αγροτικών ενισχύσεων που δίνονται στη χώρα μας από την Ε.Ε. Πλέον, φαίνεται πως ανοίγει και αυτός ο φάκελος, καθώς, εκτός από τα βοσκοτόπια, μεταξύ των 25 υποθέσεων που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάποιες φαίνεται πως αφορούν τις επιδοτήσεις των ελαιοδένδρων.

Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ερευνούν και επιδοτήσεις που έχουν να κάνουν με τη μελισσοκομία. Αξίζει να αναφερθεί πως το τελευταίο διάστημα φτάνουν στο εισαγγελικό γραφείο δεκάδες νέες καταγγελίες, προφανώς και λόγω της δημοσιότητας που πήρε το θέμα μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή, προκειμένου να διερευνήσει αυτή ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Δικαστικές αίθουσες

Ήδη πάντως οκτώ υποθέσεις που αφορούν παράνομες επιδοτήσεις έχουν φτάσει στις δικαστικές αίθουσες. Ακόμη υπάρχουν και δικογραφίες που σχηματίστηκαν πριν επιληφθούν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό. Μάλιστα, τουλάχιστον για μία έχει καταστεί αμετάκλητη η απόφαση στον Άρειο Πάγο. Η υπόθεση αυτή, με δύο κατηγορουμένους, αφορούσε επιδοτήσεις στη βόρεια Ελλάδα ι.για βιολογικό ρύζ Το ενδιαφέρον είναι ότι πλέον το βιολογικό ρύζι δεν επιδοτείται στην Ελλάδα, καθώς έγινε αντιληπτό ότι στη χώρα μας δεν μπορεί να ευδοκιμήσει τέτοια καλλιέργεια…

Διαχωρισμός δικογραφίας

Άλλη μία δικογραφία με 49 εμπλεκομένους διαχωρίστηκε για τους 17, που είχαν πλημμελήματα, υπό τον φόβο παραγραφής. Το σκέλος αυτό εκκρεμεί μετά την αναίρεση που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στον Άρειο Πάγο. Την αναίρεση έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρώντας ότι έπρεπε να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν απαλλαχθεί και στο πρωτόδικο και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Για τους υπόλοιπους 32 που αντιμετωπίζουν κακουργήματα η δίκη αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο.

Σε πρώτο βαθμό, με την καταδίκη των εμπλεκομένων χωρίς κανένα ελαφρυντικό, έχει ολοκληρωθεί από τον περασμένο Οκτώβριο και η πρώτη υπόθεση από όσες διερευνήθηκαν επί θητείας του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, που έφτασε σε δίκη λίγο πριν αυτός φύγει από τον Οργανισμό, και αφορά παρανόμως δηλωθέντα βοσκοτόπια από Κρητικούς στην Τζια. Στοιχεία της εν λόγω δικογραφίας περιλαμβάνονται και σε εκείνη που διαβιβάστηκε στη Βουλή για τους δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη, με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο για αυτήν να δείχνουν με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο πώς στήνονταν οι κομπίνες.

«Σαν τα πουκάμισα»

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι από τον διοικητικό και κυρίως από τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στο νησί στις 19 Οκτωβρίου του 2020 από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, «προέκυψαν αποδείξεις, ενδείξεις και υπόνοιες που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι εκτάσεις αυτές τόσο το 2019 όσο και το 2020 δεν ήταν στη νόμιμη κατοχή τόσο των Β.Ι., Β.Μ., Κ.Β. και Ε.Π. που υπέβαλαν τις αιτήσεις ΟΣΔΕ όσο και των εκμισθωτών Ν.Μ., Β.Ν. και Μ.Μ., όπως ορίζουν ο κανονισμός και οι εθνικές διατάξεις για τη λήψη ενισχύσεων».

Από τα Ε9 και τα υπογεγραμμένα συμφωνητικά μίσθωσης οι εμφανιζόμενοι, εναλλασσόμενοι ιδιοκτήτες των ίδιων αγροτεμαχίων στην Τζια, για μεν το 2019 οι Ν.Μ. και Β. Μ., για δε το 2020 η Μ.Μ., «άλλαζαν τα αγροτεμάχια σαν τα πουκάμισα», όπως ειπώθηκε στους ελεγκτές κατά τον επιτόπιο έλεγχο και ως εκ τούτου «υπάρχει σοβαρή ένδειξη για συνέργεια στην ψευδή δήλωση των τεσσάρων παραγωγών που υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ τα έτη 2019 και 2020 για την κατανομή εθνικού αποθέματος και εξ αυτού την είσπραξη, παρανόμως, σημαντικών κοινοτικών κονδυλίων, γιατί μετά την πρώτη χρονιά κατανομής οι τέσσερις παραγωγοί θα λαμβάνουν για μια σειρά ετών, δυνητικά μέχρι το 2027, τις επιδοτήσεις που προκύπτουν από την κατανομή του εθνικού αποθέματος».

Οι δύο παραγωγοί εισέπραξαν συνολικά ποσό ύψους περίπου 73.000 ευρώ το 2019, ενώ οι υπόλοιποι δύο παραγωγοί δεν συμπεριλήφθηκαν σε παρτίδα πληρωμής καθώς βρίσκονταν σε καθεστώς ελέγχου. «Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως το 2019, στο πλαίσιο υποβολής των αιτήσεων για το εθνικό απόθεμα, με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία οι παραγωγοί Β.Ι. και Β.Μ., κάτοικοι Ρεθύμνου, υπέβαλαν εμπρόθεσμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ αιτήσεις για το εθνικό απόθεμα, συνοδευόμενες από όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά μαζί με τα υπό εξέταση ενοικιαστήρια. Στα ενοικιαστήρια αυτά περιλαμβάνονταν αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται στη νήσο Κέα και με βάση τα προσκομισθέντα ενοικιαστήρια ανήκαν στους Ν.Μ. και Β.Μ., κατοίκους Ρεθύμνου…».

Ωστόσο, οι ελεγκτές διαπίστωσαν πως το 2020 οι ίδιες ακριβώς εκτάσεις στην Τζια δηλώθηκαν από δύο άλλους παραγωγούς, τους Κ.Β. και Ε.Π., κατοίκους Ρεθύμνου και στα ενοικιαστήρια που προσκόμισαν φαίνεται ότι τα ενοικίασαν από άλλον ιδιοκτήτη, τη Μ.Μ., επίσης κάτοικο Ρεθύμνου…

Έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. σε βοσκοτόπια!

Με την ενεργοποίηση τοπικών αστυνομικών τμημάτων θα γίνονται οι έλεγχοι σε καλλιέργειες και εκτάσεις. Το σχέδιο της ομάδας ανάκτησης επιδοτήσεων για να επιστραφούν οι ενισχύσεις που εισπράχθηκαν παράνομα από αγρότες και κτηνοτρόφους

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από τις αρμόδιες Aρχές το σχέδιο δράσης για την ανάκτηση των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, μετά την αποκάλυψη του εκτεταμένου σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη «γραμμή εκκίνησης» βρίσκεται η ειδική oμάδα ανάκτησης επιδοτήσεων που συγκροτήθηκε στις αρχές της εβδομάδας και την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με σκοπό, όπως είπε, «να επιστραφούν τα κλεμμένα χρήματα».

Στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της ΑΑΔΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν την περασμένη Τετάρτη τις πρώτες συναντήσεις τους, προκειμένου να τεθούν το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα ώστε να εντοπιστούν όσοι πήραν παράνομα επιδοτήσεις, αλλά και αυτές να ανακτηθούν. Άλλωστε, η απάτη με τα εικονικά βοσκοτόπια φαίνεται πως είναι μόνο ένα μέρος των παράνομων επιδοτήσεων, καθώς κρούσματα φαίνεται να εντοπίζονται και σε άλλα αγροτικά προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, με κίνδυνο περαιτέρω καταλογισμό προστίμων από την Κομισιόν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Οικονομική Αστυνομία αναμένει πλέον την επίσημη εντολή από τον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ξεκινήσουν οι εξειδικευμένοι έλεγχοι στα ύποπτα ΑΦΜ που έλαβαν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται στους κτηνοτρόφους, κυρίως στην Κρήτη, στην Ήπειρο και στη Στερεά Ελλάδα, όπου υπάρχουν οι περισσότερες προβληματικές περιπτώσεις επιδοτήσεων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι δυνατόν να επιστρατευτούν ακόμα και οι αστυνομικοί από τα τοπικά τμήματα προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιτόπιες έρευνες.

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται πως ένας κτηνοτρόφος έχει δηλώσει πολλαπλάσια ζώα από αυτά που διαθέτει, τότε ο αστυνομικός, χωρίς κανείς να γνωρίζει την αποστολή του, θα λαμβάνει εντολή να ερευνήσει επιτόπου την υπόθεση.

Τοπικοί αστυνομικοί όμως αναμένεται να επιστρατευτούν και στην περίπτωση των καλλιεργήσιμων και των βοσκήσιμων εκτάσεων, εφόσον δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν από τις δορυφορικές εφαρμογές η έκταση και η μορφολογία των δηλωμένων εκτάσεων. Τότε, έπειτα από ενημέρωση, ο αστυνομικός από το τοπικό τμήμα θα μεταβαίνει στην ύποπτη περιοχή και θα φωτογραφίζει τις εκτάσεις ώστε να διαπιστωθεί, για παράδειγμα, αν αυτές είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν ως βοσκοτόπια ή αν είναι βραχώδεις.

250.000 ΑΦΜ

Παράλληλα, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, το ελληνικό FBI -και συγκεκριμένα η Οικονομική Αστυνομία- θα ερευνήσει συνδυαστικά περί τα 250.000 ΑΦΜ τα οποία θεωρούνται ύποπτα για επιδοτήσεις που δεν θα έπρεπε να εισπραχθούν. Τα πιο… εύκολα ως προς τη διερεύνηση είναι τα λεγόμενα «ανενεργά ΑΦΜ» που χρησιμοποιήθηκαν μία έως δύο φορές για να λάβουν επιδοτήσεις και μάλιστα υπέρογκες. Ακόμη, υπάρχουν ΑΦΜ τα οποία αντιστοιχούν σε επαγγέλματα που ουδεμία σχέση έχουν με την αγροτική και την κτηνοτροφική παραγωγή, αλλά αντιστοιχούν σε… κομμωτήρια ή επιχειρήσεις εντελώς ασύνδετες με τον πρωτογενή τομέα.

Αντιθέτως, η δυσκολία έγκειται στα ενεργά ΑΦΜ που έχουν λάβει επιδοτήσεις και φαίνεται να αντιστοιχούν όντως σε πρόσωπα που πραγματικά έχουν σχέση με τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα, πλην όμως οι δηλώσεις που έχουν κατατεθεί, όσον αφορά καλλιεργήσιμα στρέμματα, βοσκοτόπια και αριθμό αιγοπροβάτων, δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικούς αριθμούς. Όπως λένε πρόσωπα που θα αναλάβουν τις έρευνες, πρόκειται για μια χρονοβόρα ερευνητική διαδικασία της οποίας τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να φανούν προς τα μέσα του φθινοπώρου.

Νέα στοιχεία

Στο ίδιο πλαίσιο, αξιόπιστες πηγές αποκαλύπτουν στην «R» πως το πρώτο κύμα αυστηρών ελέγχων αφορά τα φετινά προγράμματα βιολογικής μελισσοκομίας και κτηνοτροφίας, με την ειδική ομάδα ανάκτησης να ανοίγει φακέλους που φέρονται να περιλαμβάνουν πλασματικές δηλώσεις. Ουσιαστικά, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν εντοπίσει όχι μόνο σαφή δείγματα καταστρατήγησης των όρων βιολογικής παραγωγής, αλλά και ανύπαρκτες εγκαταστάσεις.

Για το πρόγραμμα βιολογικής μελισσοκομίας, ύψους 18 εκατ. ευρώ, φέρεται να έχουν κατατεθεί αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 166 εκατ. ευρώ. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία και για τη βιολογική κτηνοτροφία, καθώς για ένα πρόγραμμα ύψους 115 εκατ. ευρώ εμφανίστηκαν αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 136 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, «εικονικοί» μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι, με τη στήριξη παρόχων υπηρεσιών και φορέων πιστοποίησης, εκμεταλλεύτηκαν κενά των νέων προγραμμάτων και, αλλοιώνοντας στοιχεία, υπέβαλαν αιτήσεις προσπαθώντας να αποκτήσουν -παρανόμως- ενισχύσεις από το πακέτο των βιολογικών. «Συνολικά, στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 2,2 εκατ. κυψέλες. Τα καμπανάκια χτύπησαν όταν είδαμε ότι περίπου 800.000 κυψέλες θα υπάγονταν στο πρόγραμμα βιολογικής παραγωγής. Κάτι που σημαίνει ότι πάνω από το ένα τρίτο της παραγωγής της χώρας σε μέλι είναι βιολογική. Αυτό δεν είναι ούτε αληθές, ούτε πιθανό, ούτε λογικό. Στην Κρήτη δηλώθηκαν οι περισσότερες βιολογικές κυψέλες αγγίζοντας τις 230.000, ενώ στην αμέσως επόμενη περιφέρεια, αυτή της Θεσσαλίας, δηλώθηκαν 134.000 κυψέλες», εξηγούν στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αντίστοιχα, στο νέο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας, η ειδική ομάδα εξετάζει δηλώσεις εκτροφών που δεν συνοδεύονται από κατάλληλες εγκαταστάσεις, αποδείξεις αγοράς βιολογικών ζωοτροφών που σε μεγάλο ποσοστό απουσιάζουν κ.ά. «Σε ό,τι αφορά τη βιολογική κτηνοτροφία, το σύστημα “χτύπησε” με αφορμή την περιοχή της Κρήτης, όπου είχαν δηλωθεί 930.000 στρέμματα βιολογικής παραγωγής, όταν οι αμέσως επόμενες περιφέρειες -Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας- δήλωσαν 130.000 στρέμματα», προσθέτουν τα ίδια στελέχη.

Να σημειωθεί ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα, μέσα από τη συχνότητα του Real FM, ότι «παγώνουν» οι πληρωμές των βιολογικών προγραμμάτων, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Η πρώτη πληρωμή για τις ενισχύσεις των νέων προγραμμάτων θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου. Ωστόσο, πηγές του αρμόδιου υπουργείου εκτιμούν ότι αποκλείεται να πραγματοποιηθούν πληρωμές πριν από τον Οκτώβριο.

Μάλιστα, αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η πρώτη αποστολή της ειδικής ομάδας θα αποτελέσει ουσιαστικά τον «μπούσουλα» για τον έλεγχο και τις επόμενες πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν. Είναι, δε, ενδεικτικό, ότι υπό τον φόβο των επιτόπιων ελέγχων, που έχει ήδη προαναγγείλει το αρμόδιο υπουργείο, ορισμένοι «εικονικοί» δικαιούχοι σπεύδουν να αποχωρήσουν οικειοθελώς από τα συγκεκριμένα προγράμματα, πριν βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες. Εκτός από τους ελέγχους δηλώσεων, η νεοσύστατη ομάδα ανάκτησης επιδοτήσεων θα ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς όσων έχουν λάβει ύποπτες ενισχύσεις, ενώ στην περίπτωση που δεν βρουν χρήματα προς ανάκτηση τότε το χρέος τους θα κατευθύνεται αυτομάτως στην εφορία.

Οι ΔΑΟΚ

Ωστόσο, η ειδική ομάδα δεν θα σταθεί μόνο στους «δικαιούχους», αλλά θα επεκτείνει το ελεγκτικό της πεδίο. Πιο αναλυτικά, θα στρέψει το βλέμμα της προς τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των περιφερειών όσον αφορά τον ρόλο τους στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων και στην έγκριση φακέλων. Με αυτόν τον τρόπο θα χαρτογραφήσει πιθανά σημεία διοικητικής ανοχής ή ακόμη και συνενοχής. Η ομάδα ανάκτησης φαίνεται αποφασισμένη να κλείσει τον κύκλο των ευθυνών σε όλη την αλυσίδα των αγροτικών ενισχύσεων: από τον παραγωγό, τον σύμβουλο, μέχρι τον ελεγκτικό μηχανισμό του κράτους. Γι’ αυτό, ενδεχομένως, να προκύψει ανάγκη ελέγχου και των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), έναν βασικό κρίκο της αλυσίδας των αγροτικών ενισχύσεων. «Ορισμένα ΚΥΔ λειτουργούσαν περισσότερο ως μηχανισμός “παραγωγής” δικαιούχων, παρά ως τεχνικοί σύμβουλοι των αγροτών», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Προσφυγή

Εν μέσω καταιγιστικών αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των αγροτικών ενισχύσεων, επικρατεί σύγχυση γύρω από το πρόστιμο των 415 εκατ. ευρώ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ενωση στη χώρα μας. Το ποσό αυτό δεν αφορά το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και, πλέον, στο στόχαστρο της ειδικής ομάδας ανάκτησης. Αντιθέτως, πρόκειται για διοικητικές κυρώσεις που σχετίζονται με κακοδιαχείριση και ελλιπείς ελέγχους την περίοδο 2016-2023, χωρίς τεκμήρια δόλου. Κατά συνέπεια, θα επιβαρύνει τον κρατικό Προϋπολογισμό, δηλαδή τους φορολογούμενους, με τα κυβερνητικά στελέχη να το έχουν κατ’ ουσία δηλώσει χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί επισήμως. Οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης περιλαμβάνουν προσφυγές.

«Η Ελλάδα, όπως δικαιούται, θα κάνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ωστόσο δεν ελπίζουμε σε σοβαρές μειώσεις, γιατί τα πρόστιμα αφορούν επαναλαμβανόμενες παρατυπίες για τις οποίες δεν έγιναν σοβαρές προσπάθειες να διορθωθούν», εξηγούν αξιόπιστες πηγές. Ωστόσο, η Κομισιόν δεν περιμένει. Εχει ήδη αποφασίσει να παρακρατήσει το ποσό από τις αγροτικές επιδοτήσεις μέσω τριών ισόποσων δόσεων, μίας κάθε έτος.

Καταγγελίες αγροτών

«Όποιος είχε άκρες, δήλωνε ό,τι ήθελε»

Ερωτήματα όχι για το αν υπάρχει σκάνδαλο στις αγροτικές επιδοτήσεις αλλά πόσο βαθιά φτάνει εγείρουν οι νέες καταγγελίες που φέρνει στο φως η Realnews για παρατυπίες και σκιές διαπλοκής στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Εκπρόσωποι συνεταιρισμών καταγγέλλουν στην «R» ότι οι ψευδείς δηλώσεις συνεχίζονται ακόμα και σήμερα, προσθέτοντας πως έχουν δεχθεί απειλές στο φόντο των αποκαλύψεων του σκανδάλου.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, Δημήτρης Καπούνης, έχει καταγγείλει ότι, επί σειρά ετών, άτομα εκτός Νάξου δήλωναν εκτάσεις στο νησί και χωρίς καμία διασταύρωση στοιχείων λάμβαναν τις επιδοτήσεις των τοπικών παραγωγών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το παιχνίδι των «στημένων» δηλώσεων φαίνεται ότι συνεχίζεται. «Πριν από περίπου έναν μήνα, όταν άνοιξε το ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) για το 2025 έχουν δηλωθεί στη Νάξο 1.600 στρέμματα ελαιόδεντρα και 1.000 στρέμματα βοσκοτόπια από άτομα που εμφανίζονται ως αγρότες από άλλες περιοχές της χώρας. Ορισμένα στρέμματα εξ αυτών είναι εκτάσεις δικών μας αγροτών που μοχθούν για το μεροκάματο προσπαθώντας να επιβιώσουν και κάποιοι επιτήδειοι προσπαθούν να σφετεριστούν τα δικαιώματά τους».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Βόρειας Φθιώτιδας, Βάιος Γκανής υποστηρίζει πως η επιδότηση που λάμβανε ένας «βαφτισμένος» αγρότης δεν είναι αποτέλεσμα της γης που καλλιεργεί, αλλά ενός ολόκληρου δικτύου που γνώριζε πώς να στήσει μια δήλωση ΟΣΔΕ για να φαίνεται νόμιμη. «Στην πραγματικότητα, όποιος είχε άκρες δήλωνε ό,τι ήθελε. Αρα, εδώ μιλάμε τόσο για απουσία ελέγχων από το κράτος για το πού πάνε τα χρήματα όσο και για έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία των φορέων και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνοι για τις δηλώσεις. Ενώ οι πραγματικοί αγρότες παλεύουν για την επιβίωση, κάποιοι έχουν μετατρέψει το ΟΣΔΕ σε εργαλείο διαπλοκής», καταλήγει ο Β. Γκανής.

Των Α. ΚΑΝΔΥΛΗ, Θ. ΠΑΝΟΥ, Κ. ΧΕΛΙΔΩΝΗ – ΠΗΓΗ REALNEWS

