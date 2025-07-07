ΗΠΑ: Συγκλονιστικό βίντεο από φωτιά σε εμπορικό κέντρο στη Γιούτα – Η έκρηξη που τίναξε στον αέρα τα καταστήματα
Γιούτα - αυτοκίνητο
clock 12:20 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και τουλάχιστον τρία καταστήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές όταν ένα συγκρότημα καταστημάτων στο Χέριμαν της Γιούτα, στις ΗΠΑ, τυλίχθηκε στις φλόγες το βράδυ του Σαββάτου, έπειτα από σύγκρουση τριών οχημάτων που κατέληξαν να προσκρούσουν σε επιχείρηση και να προκαλέσουν φωτιά και εκρήξεις.

Ερασιτεχνικό βίντεο καταγράφει τη δραματική στιγμή που οι πυροσβέστες επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά, όταν ξαφνικά οι φλόγες ξεπηδούν από την οροφή, προκαλώντας κατάρρευση της στέγης και εκτόξευση φλεγόμενων συντριμμιών σε ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, η σύγκρουση των τριών οχημάτων προκάλεσε ζημιά σε αγωγό φυσικού αερίου, που είχε ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη πυρκαγιά.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ένα από τα αυτοκίνητα να έχει τυλιχτεί στις φλόγες μέσα σε ένα κατάστημα Domino’s Pizza, με τις φλόγες να επεκτείνονται και σε γειτονικά καταστήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νοσοκομείο Χανίων: Κρατούμενος προσπάθησε να αποδράσει - Επιτέθηκε σε φρουρούς και προσωπικό

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Εφόδους σε βοσκοτόπια ξεκινά η ΕΛ.ΑΣ. – «Ξεσκονίζουν» επιδοτήσεις για ελαιόδενδρα και μελίσσια

Ηπα Έκρηξη
