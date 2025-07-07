ΗΠΑ: Συγκλονιστικό βίντεο από φωτιά σε εμπορικό κέντρο στη Γιούτα – Η έκρηξη που τίναξε στον αέρα τα καταστήματα

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και τουλάχιστον τρία καταστήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές όταν ένα συγκρότημα καταστημάτων στο Χέριμαν της Γιούτα, στις ΗΠΑ, τυλίχθηκε στις φλόγες το βράδυ του Σαββάτου, έπειτα από σύγκρουση τριών οχημάτων που κατέληξαν να προσκρούσουν σε επιχείρηση και να προκαλέσουν φωτιά και εκρήξεις.

Ερασιτεχνικό βίντεο καταγράφει τη δραματική στιγμή που οι πυροσβέστες επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά, όταν ξαφνικά οι φλόγες ξεπηδούν από την οροφή, προκαλώντας κατάρρευση της στέγης και εκτόξευση φλεγόμενων συντριμμιών σε ολόκληρη την περιοχή.

Car crash leads to gas line damage, leading to strip mall explosion last night near Salt Lake City, Dominos Pizza and Jimmy Johns.pic.twitter.com/1CObLyXzIL — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) July 6, 2025

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, η σύγκρουση των τριών οχημάτων προκάλεσε ζημιά σε αγωγό φυσικού αερίου, που είχε ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη πυρκαγιά.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ένα από τα αυτοκίνητα να έχει τυλιχτεί στις φλόγες μέσα σε ένα κατάστημα Domino’s Pizza, με τις φλόγες να επεκτείνονται και σε γειτονικά καταστήματα.

Considerable damage to the Herriman strip mall where a crash led to an explosion last night. We’ll have witness accounts tonight @KSL5TV #KSLTV #Utah pic.twitter.com/Ge9phnxBGU — Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) July 6, 2025

Το τοπικό δίκτυο Fox 13 μετέδωσε ότι στο ένα όχημα επέβαινε οδηγός 70 ετών με έναν συνεπιβάτη 72 ετών, στο δεύτερο οδηγούσε ένας έφηβος με πολλούς συνεπιβάτες, ενώ ένας 26χρονος άνδρας οδηγούσε το τρίτο όχημα. Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των τραυματιών ούτε την κατάστασή τους, αναφέρει η New York Post. Wild video shows explosion blast through Utah strip mall pic.twitter.com/ND6nG1q8P3 — New York Post (@nypost) July 6, 2025 Ωστόσο, η πυροσβεστική επαίνεσε την ηρωική παρέμβαση δύο πολιτών που έσπευσαν να βοηθήσουν. «Δύο θαρραλέοι παρευρισκόμενοι ρίσκαραν τη ζωή τους για να διασώσουν τον οδηγό και τον συνεπιβάτη από το φλεγόμενο όχημα, λίγες στιγμές προτού τυλιχτεί ολόκληρο στις φλόγες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Dominos Explodes

In Utah.. Allegedly a SUV crashed into a strip mall. pic.twitter.com/rosRL8AlNS — 🔨Robert The Builder 🇺🇸 (@NobodymrRobert) July 7, 2025

