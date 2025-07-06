Ανδρουλάκης: Zoύμε σε ένα συντηρητικό, πελατειακό πολιτικό σύστημα που το μήνυμά του είναι μην ελπίζεις σε τίποτα

Στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, παρέθεσε ομιλία ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του κόμματος αφού αρχικά κάλεσε τη νεολαία «να βγει μπροστά για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτή την δυστοπία» των καιρών, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης.

«Να πείτε τις θέσεις σας. Τις ιδέες σας. Να εκφράσετε τις πραγματικές σας αγωνίες για να οικοδομήσουμε μία νεολαία σύγχρονη, προοδευτική, με πολιτική αυτονομία. Και όχι τις κρατικοδίαιτες νεολαίες που επενδύει η Νέα Δημοκρατία με το ρουσφέτι και το πελατειακό κράτος» είπε και συνέχισε:

«Σας κοιτώ στα μάτια και βλέπω μια γενιά, που μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον πολλών και συνεχιζόμενων κρίσεων. Οικονομική κρίση, λιτότητα, πανδημία, πόλεμοι και τόσα άλλα στη γειτονιά μας. Μια νέα γενιά που υπέστη ένα μεγάλο συλλογικό τραύμα, με την τραγωδία των Τεμπών. Που δεν συμβιβάζεται να ζει στη χώρα του «πάμε και όπου βγει». Μια γενιά που μεγαλώνει μέσα στη διαρκή ανασφάλεια. Με αποτέλεσμα πολλοί να ζουν δυσκολότερα από ό,τι έζησαν οι γονείς τους. Μια νέα γενιά, που αντί για όνειρα μεγαλώνει με τεράστιες δυσκολίες που δεν της αναλογούν: ανεργία, ενοίκια που συνεχώς ανεβαίνουν, μισθοί που δεν φτάνουν, νέες σημαντικές ανισότητες».

Ο Ν. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο στεγαστικό και την φοιτητική στέγαση, τονίζοντας πως «ζούμε σε ένα βαθιά συντηρητικό, πελατειακό πολιτικό σύστημα που το μήνυμά του είναι μην ελπίζεις σε τίποτα”. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής κυβέρνησης των σκανδάλων. Όχι μόνο του ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε, χαρακτηρίζοντας τη ΝΔ ως ένα «σκάνδαλο διαρκείας».

«Μια κυβέρνηση με ρεκόρ απευθείας αναθέσεων, με ρεκόρ μετακλητών υπαλλήλων. Αλλά, θα… έφερναν το καινούργιο, το σύγχρονο, το ευρωπαϊκό. Η Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζει. Είναι αμετανόητα προσκολλημένη στις πελατειακές λογικές, που έφεραν στον λαό μας τη δημοσιονομική περιπέτεια των μνημονίων» είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια επιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας πως «πάντα παριστάνει τον ανήξερο, δεν απολογείται για τίποτα», προσθέτοντας ότι «εμείς δεν θέλουμε νέες γενιές «γαλάζιων», «πράσινων», «ροζ», «κόκκινων» ή «μαύρων» παιδιών του συστήματος. Εμείς θέλουμε μία χώρα που θα λειτουργεί στα πρότυπα των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Γιατί πρέπει να πούμε την ωμή αλήθεια. Δεν έφυγαν οι νεότερες γενιές της χώρας από την Ελλάδα μόνο για καλύτερους μισθούς. Έφυγαν γιατί είχαν ένα βαθύ αίσθημα αδικίας και αναξιοκρατίας. Αυτήν την ύβρη σας δεσμεύομαι ότι θα τη σταματήσουμε»

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, είπε πως «το ΠΑΣΟΚ δεν συμβιβάζεται ούτε με τη βάρβαρη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, ούτε με την εθνοκάθαρση του Νετανιάχου στη Γάζα εις βάρος του παλαιστινιακού λαού. Το όραμά μας είναι ένας κόσμος που θα λειτουργεί με κανόνες», ενώ επανέλαβε για την Τουρκία και τα εξοπλιστικά ότι «δεν δεχόμαστε καμία συμμετοχή μεγάλων και ισχυρών ιδιωτικών συμφερόντων της Τουρκίας στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

«Η ακροδεξιά στροφή δεν ανακόπτεται χωρίς πειστική εναλλακτική θέαση του κόσμου κυρίως από εσάς τους νεότερους ανθρώπους, τους πιο προοδευτικούς νέους. Γιατί εμείς οι σοσιαλδημοκράτες πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν «φυσικά φαινόμενα» στην πολιτική αλλά ότι μπορούμε να επέμβουμε, να παρέμβουμε για να ανατρέψουμε τα κακώς κείμενα» είπε ακόμη ο Ν. Ανδρουλάκης.

«Δεν είναι για εμάς πολιτική επιλογή οι χαμηλοί μισθοί, το να μην έχεις πρόσβαση σε φθηνή και ποιοτική στέγη. Δεν είναι πολιτική επιλογή να μην έχεις πρόσβαση σε ισχυρή δημόσια εκπαίδευση και συνεχώς να απαξιώνεται η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν είναι για εμάς πολιτική επιλογή το να μην έχεις φωνή, να μην έχεις λόγο για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές μας, το να ζεις με το άγχος της κλιματικής κρίσης, της εργασιακής επισφάλειας αλλά να μην μπορείς να παρέμβεις. Όλα αυτά είναι βαθιά συντηρητικές επιλογές που θέλουν τον άνθρωπο υποταγμένο στο μονόδρομο» σημείωσε ακόμη.

