Πρωτοφανής κρίση στη Βεγγάζη: Ο Χαφτάρ έδιωξε την αποστολή της ΕΕ για το μεταναστευτικό

Ως ανεπιθύμητους εκδιώκει από την ανατολική Λιβύη τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - μεταξύ αυτών και τον Ελληνα υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη - το καθεστώς Χαφτάρ, που εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για καταχρήσεις των Υπουργών Εσωτερικών της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Μάλτας και του Επιτρόπου Μετανάστευσης της ΕΕ.

Εκτιμάται ότι το καθεστώς της ανατολικής Λιβύης προχώρησε στην πρωτοφανή αυτή κίνηση επειδή η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία πήγε πρώτα στην Τρίπολη, όπου εδρεύει η κυβέρνηση που έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ. Αρχικές πληροφορίες ήθελαν τους υπουργούς να είναι εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο της Βεγγάζης, ωστόσο λίγο πριν τις 18:00 τα αεροπλάνα που θα τους μετέφεραν απογειώθηκαν για τις χώρες προορισμού τους, χωρίς εν τέλει να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη και οι προγραμματισμένες συναντήσεις.

Η ανακοίνωση του Χαφτάρ

«Η προγραμματισμένη επίσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Μάλτας και του Επιτρόπου Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακυρώθηκε.

Η απόφαση ελήφθη μετά την άφιξή τους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπενίνα στη Βεγγάζη και τους ενημέρωσε για την ανάγκη άμεσης εγκατάλειψης του λιβυκού εδάφους και ότι θεωρούνται ανεπιθύμητοι.

Αυτό που συνέβη αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των διπλωματικών εθίμων και των διεθνών συνθηκών και πράξεων που δείχνουν ασέβεια προς την εθνική κυριαρχία της Λιβύης και παραβίαση των λιβυκών νόμων.

La delegazione del Team Europe con al seguito il commissario Brunner, Piantedosi e i colleghi di Grecia e Malta è stata fermata all'aeroporto di Benghazi in #Libia in quanto "persona non grata" pic.twitter.com/8JaFByNur9 — Luca Gambardella (@GambLuca) July 8, 2025

Οι υπουργοί δεν ακολούθησαν τις οργανωμένες διαδικασίες εισόδου, μετακίνησης και διαμονής ξένων διπλωματών, οι οποίες αναφέρονται στην εγκύκλιο που εξέδωσε η λιβυκή κυβέρνηση.

Η λιβυκή κυβέρνηση τιμά για άλλη μια φορά όλους τους διπλωμάτες, τα μέλη διεθνών αποστολών, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών, σεβόμενοι την κυριαρχία της Λιβύης.

Πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τη λιβυκή νομοθεσία, τις συνθήκες και τα οργανωμένα διεθνή έθιμα για τις επισκέψεις διπλωματικών αντιπροσωπειών και να συναλλάσσονται με την λιβυκή κυβέρνηση σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας που ορίζεται σε συμβάσεις, συνθήκες και διεθνή έθιμα».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Θάνος Πλεύρης επιστρέφει στην Ελλάδα, ενώ από το ΥΠΕΞ δεν έχει υπάρξει κάποιο σχόλιο.

