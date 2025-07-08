Πλεύρης από Λιβύη: Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση και θέλουμε να το αποτρέψουμε
Θάνος Πλεύρης
clock 16:16 | 08/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα με την αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την επίσκεψή τους στη Λιβύη θέλουν να βοηθήσουν τη χώρα να «κρατήσει τους παράνομους μετανάστες, να αποτρέψει τις αναχωρήσεις προς την ΕΕ και παράλληλα να επιστρέψουν οι παράνομοι μετανάστες πίσω στην πατρίδα τους» έστειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

«Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεργαστούμε. Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση από την Ανατολική Ακτή και αυτό θέλουμε να το αποτρέψουμε» τόνισε ο υπουργός.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση στην Τρίπολη με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει η δεύτερη συνάντηση στη Βεγγάζη με τον Χαλίφα Χαφτάρ.

Υπενθυμίζεται ότι, τη χώρα είχε επισκεφθεί την Κυριακή (6/7) και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος και συναντήθηκε με τον Χαλίφα Χαφτάρ. Στην κορυφή της ατζέντας του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας βρέθηκε η αποκατάσταση των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης, όπως και το μεταναστευτικό.

