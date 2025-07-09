Κρήτη: Τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκρή νεαρή γυναίκα σε τροχαίο

Μια νέα τραγωδία καταγράφηκε στους δρόμους της Κρήτης κατά τη διάρκεια της νύχτας μια νεαρή γυναίκα να χάνει τη ζωή της και μία ακόμα να τραυματίζεται σοβαρά.

Το νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα στην περιοχή του Αγίου Ματθαίου στα Χανιά όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες ξέφυγε της πορείας του με συνέπεια να πέσει στο βραχώδες πρανές του δρόμου.

Επί τόπου βρέθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και απεγκλώβισε χωρίς τις αισθήσεις της μία γυναίκα 30 ετών ετών η οποία δυστυχώς ήταν νεκρή και μία ακόμα σοβαρά τραυματισμένη, 37 ετώνμ η οποία παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Νεκρή συγκεκριμένα είναι η οδηγός του αυτοκινήτου ενώ η 27χρονη ήταν συνοδηγός, όπως λένε οι πληροφορίες του ekriti.

Με τη χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκαν μία τραυματισμένη γυναίκα και μια γυναίκα χωρίς αισθήσεις από ΕΙΧ όχημα συνεπεία τροχαίου στο δήμο Χανίων και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2025

Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές καθώς χαρακτηριστικό της σφοδρότητας της πρόσκρουσης ήταν το γεγονός ότι η οροφή του αυτοκινήτου ξηλώθηκε ολόκληρη ενώ η πόρτα του οδηγού βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.

