Ηράκλειο: "Έσπασαν" τα ισόβια για τον συζυγοκτόνο

Έσπασαν στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο τα ισόβια για τον δράστη της άγριας δολοφονίας με θύμα μία γυναίκα 33 ετών μέσα στο σπίτι της στην Νέα Αλικαρνασσό τον Δεκέμβριο του 2019.

Ο 59χρονος άνδρας και σύζυγος του θύματος δικάστηκε σήμερα σε δεύτερο βαθμό και το δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθειρξης 15 ετών, ποινή μικρότερη από αυτή που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα. Τα ισόβια ''έσπασαν'' καθώς το Δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι τον απατούσε και αντί να του ζητήσει συγγνώμη τον έδιωξε.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, θόλωσε, πήρε την καραμπίνα και την πυροβόλησε δύο φορές αφαιρώντας της την ζωή. Μάλιστα το όλο σκηνικό εκτυλίχθηκε λίγα μέτρα μακριά από το 4 ετών παιδί του ζευγαριού που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο. Όλα έγιναν λίγη ώρα αφότου το ζευγάρι είχε επιστρέψει έπειτα από νυχτερινή έξοδο.

