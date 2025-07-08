Ηράκλειο - καύσωνας: Ποιοί κλιματιζόμενοι χώροι θα είναι ανοικτοί για το κοινό

Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Όπως ανακοίνωσε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας για τις 9 και 10 Ιουλίου ανοικτοί για την προστασία των πολιτών και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, θα είναι οι παρακάτω κλιματιζόμενοι χώροι:

Αίθουσα του Πολύκεντρου Νεολαίας στο Δημοτικό κτίριο της οδού Ανδρόγεω (08:00-22:00)

Το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης στη Λ. Ικάρου 121 στη Νέα Αλικαρνασσό (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Αγίας Τριάδας, Κοκινίδη 2 & Βουρδουμπάδων 12 (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Κέντρου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 47- 49 (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η. Κατσαμπά, Αγησιλάου 4 (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Πόρου, Μεγάλου Κωνσταντίνου 15 (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η Τάλως, Μάχης Κρήτης 97 & Ηφαίστου (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. ΘΕΡΙΣΣΟΥ, Μίνωος 67 & Μ. Αρχαγγέλου (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Δειλινών, Εργοτέλους & Βορείου Ηπείρου 26 (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Μασταμπά, Λευθεραίου 34 (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Φορτέτσας, Ιπποκράτους 8 (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Αγίου Ιωάννη, Ευάγγελου Χατζάκη 40 (08:00-15:00)

ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, Διονυσίου 13 & Αρτεμισίας (08:00-15:00)

Παράλληλα η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας έχει μεριμνήσει ώστε να παρέχει υπηρεσίες street work προς τους άστεγους που διαβιούν στο δρόμο, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτή την εβδομάδα προσφέροντάς τους είδη πρώτης ανάγκης (παγωμένα νερά, χυμούς, ξηρά τροφή, καπέλα κ.λπ.).

Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται στους πολίτες:

Παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται.

Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο με ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό, ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.

Χρήση καπέλου από υλικό που να επιτρέπει τον αερισμό του κεφαλιού.

Χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών ηλίου με φακούς που προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, ιδίως για τα βρέφη και τους ηλικιωμένους.

Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας.

Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας που δε διαθέτουν κλιματισμό.

Πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοποθέτηση δροσερών επιθεμάτων στο κεφάλι και στο λαιμό.

Μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα φτωχά σε λιπαρά, με έμφαση στη λήψη φρούτων και λαχανικών.

Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυμών φρούτων), ιδιαίτερα από τα βρέφη και τους ηλικιωμένους και αποφυγή του αλκοόλ. Αν η εφίδρωση είναι μεγάλη, συστήνεται η πρόσθετη λήψη μικρών δόσεων αλατιού.

Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους, από τον οποίο θα λάβουν επιπρόσθετες οδηγίες ανάλογα με την κατάστασή τους καθώς και οδηγίες για την πιθανή αλλαγή της δοσολογίας της φαρμακευτικής τους αγωγής.

Οι ηλικιωμένοι να μην εγκαταλείπονται μόνοι τους αλλά να εξασφαλίζεται κάποιο άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.

Ποιοι κινδυνεύουν από τις υψηλές θερμοκρασίες:

Ηλικιωμένοι, μωρά και μικρά παιδιά, έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, άτομα που εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον, άτομα με χρόνιες παθήσεις (καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες, ψυχική νόσο, άνοια, αλκοολισμό ή κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών κ.λ.π.), άτομα με οξεία νόσο, όπως λοίμωξη με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα (διάρροια ή / και έμετο), άτομα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρμακα για τα χρόνια νοσήματά τους, όπως π.χ. διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα, ορμονούχα (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων). Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους για την ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας.

