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ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Το "αντίδοτο" στην παιδική παχυσαρκία "κρύβεται" στα σχολεία
σχολικο θερμοκηπιο
clock 11:25 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τα αποτελέσματα μιας πρωτοποριακής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την εισαγωγή της Κρητικής Διατροφής στα Δημοτικά Σχολεία παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ. Η δράση αποτελεί αποτέλεσμα της επιτυχημένης συνερ-γασίας της Περιφέρειας Κρήτης, του Τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ και του ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας-Νεάπολης.

Σε μια εποχή όπου η υπερκατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων απομακρύνει τη νέα γε-νιά από τις παραδόσεις, η θεσμική αυτή συμμαχία στοχεύει να μετατρέψει τη διατροφική κληρονομιά σε καθημερινό βίωμα. Το νέο εκπαιδευτικό υλικό, εστιάζοντας στη Δ΄ Δημοτικού μέσα από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία της Κρήτης, δομημένο σε τέσσερις δυναμικούς άξονες:

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Διατροφική Εκπαίδευση: Οι μαθητές μαθαίνουν την αξία του πρωινού, των φρούτων, των λαχανικών, του ελαιόλαδου και των οσπρίων μέσα από τις ιστορίες των μαθητών-ηρώων «ΔΙΑΤΡΟΦΙΞ».

Βιωματικές Δράσεις: Παρέχονται εργαλεία στους εκπαιδευτικούς για δημιουργία λαχανό-κηπων, υγιεινών πικνίκ και παρασκευή παραδοσιακών συνταγών με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών.

Περιβάλλον και Αειφορία: Αναδεικνύεται η σημασία των τοπικών, εποχικών προϊόντων με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η ανάγκη δραστικής μείωσης της σπατάλης τροφί-μων.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Το πρόγραμμα θωρακίζει τους δασκάλους με πλούσιο εκ-παιδευτικό υλικό, αναλυτικούς οδηγούς και διαρκή συμβουλευτική υποστήριξη.

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Δηλώσεις

Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης:

«Η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη αποτελούν διαχρονική προτεραιότητα για την Πε-ριφέρεια Κρήτης. Η εκπαίδευση στις αρχές της κρητικής διατροφής διαμορφώνει μια κουλ-τούρα υπεύθυνης στάσης ζωής. Συγχαίρω όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του προγράμματος, τα ευρήματα του οποίου αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλ-λον».

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης:

«Η γνωριμία των παιδιών με την Κρητική Διατροφή συνιστά επένδυση, καθώς καλλιεργεί υγιεινές συνήθειες και ενισχύει τη σύνδεσή τους με τον πρωτογενή τομέα. Η αξία της δρά-σης μεγιστοποιείται καθώς η Κρήτη έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την προβολή των κρητικών προϊόντων και ένα βιώ-σιμο διατροφικό πρότυπο για τις επόμενες γενιές».

Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Ελένη Μαράκη:

«Η εφαρμογή του προγράμματος σηματοδοτεί την επιτυχή σύμπραξη τοπικής αυτοδιοίκη-σης, ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Η επανασύνδεση των μαθητών με τα το-πικά προϊόντα μέσα από τη σχολική τάξη είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για τη διασφά-λιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημόσιας υγείας του νησιού μας».

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Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, Καθηγητής Βασίλης Ζαφειρόπουλος:

«Η Κρητική-Μεσογειακή διατροφή δεν είναι απλώς πρόταση υγείας, αλλά ένα ολοκληρω-μένο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό μοντέλο ζωής. Η πλήρης υποστήριξη της Περι-φέρειας Κρήτης υπήρξε καθοριστική τόσο για τη δημιουργία του νέου εκπαιδευτικού υλικού όσο και για την επιτυχή πιλοτική εφαρμογή του σε 32 Σχολεία τη φετινή χρονιά».

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