Λόφος Παπούρα: Σήμερα συνεδριάζει το ΚΑΣ - Κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Ηράκλειο

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας οργανώνονται σήμερα Τετάρτη (9/7) σε Αθήνα και Ηράκλειο για να σωθεί το Μινωικό μνημείο που βρίσκεται στον Λόφο Παπούρα στο Καστέλλι.

Στόχος των κινητοποιήσεων είναι να προστατευτεί το μοναδικό αρχαιολογικό εύρημα στον Λόφο Παπούρα και να μην εγκατασταθεί ραντάρ δίπλα στο μνημείο.

Σήμερα συνεδριάζει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για το θέμα.

Τις κινητοποιήσεις οργανώνουν η Επιτροπή Πολιτών για την προστασία της Παπούρας και της κληρονομιάς της Πεδιάδας και τα σωματεία στο υπουργείο Πολιτισμού.

Στις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτη, κάτοικοι και εργαζόμενοι στον Πολιτισμό θα συγκεντρωθούν:

Στην Αθήνα, στο υπουργείο Πολιτισμού (Μπουμπουλίνας 20-22)

Στο Ηράκλειο, στα Λιοντάρια

Καταγγέλλουν ότι υπήρξε ελλιπής μελέτη για την τοποθέτηση του ραντάρ

Στην κοινή ανακοίνωσή τους τα σωματεία στο υπουργείο Πολιτισμού τονίζουν: «Το μοναδικό στα αρχαιολογικά χρονικά του Αιγιακού χώρου εύρημα στον Λόφο Παπούρα, κινδυνεύει. Η σπουδαιότητα του μοναδικού αυτού Μινωικού κυκλικού κτηριακού συνόλου, διαμέτρου 50μ., έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, τόσο για την αρχιτεκτονική σύλληψη και επιμελή κατασκευή του όσο και για την περίοπτη θέση του πάνω από την πεδιάδα του Καστελλίου, σε κοντινή απόσταση από σημαντικές Μινωικές και υστερότερες θέσεις της περιοχής (ακρόπολη Σμαρίου, αρχαία Λύκτος, Μινωικό ανάκτορο Γαλατά).

Ωστόσο, παρά τις αρχικές δηλώσεις της ίδιας της υπουργού Πολιτισμού και του ΥΠΟΜΕ, ότι θα αναζητηθεί άλλη, κατάλληλη θέση για την τοποθέτηση του ραντάρ, προκειμένου να προστατευτεί το σπουδαίο αυτό μνημείο, στο τέλος του Ιουνίου υποβλήθηκε μια ελλιπής μελέτη, που προβλέπει την τοποθέτηση περιμετρικά του μνημείου, σε απόσταση μόλις 30μ. από τον εξωτερικό του δακτύλιο, εκτενών εγκαταστάσεων, ψηλών πύργων ραντάρ και βοηθητικών κτηρίων».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται: «Οι εκτενείς διαμορφώσεις και ταπεινώσεις στον λόφο θα προκαλέσουν άμεση και ανεπανόρθωτη βλάβη στο αρχαίο μνημείο, η ανασκαφή του οποίου βρίσκεται ακόμα (!) σε εξέλιξη, και στο άμεσο περιβάλλον του, το οποίο χρήζει αρχαιολογικής διερεύνησης, καθώς χαμηλότερα στις παρειές του λόφου έχουν διαπιστωθεί αρχαιολογικές θέσεις. Οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις γίνονται καθ΄ υπέρβαση του Αρχαιολογικού Νόμου, ενώ ταυτόχρονα καθιστούν αδύνατη την ανάδειξη και επισκεψιμότητα όχι μόνο του ίδιου του μνημείου αλλά και του περιβάλλοντος αρχαιοτοπίου του στο μέλλον.

Ούτε το Σύνταγμα, ούτε ο Αρχαιολογικός Νόμος, ούτε οι συνειδήσεις μας επιτρέπουν να μπει σε διαπραγμάτευση η διαφύλαξη της πολιτιστική κληρονομιάς του τόπου μας.

Ούτε τα Υπουργεία Πολιτισμού και ΥΠΟΜΕ, ούτε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ούτε το ΚΑΣ νομιμοποιούνται να θέσουν σε τέτοιο κίνδυνο το μοναδικό στα αρχαιολογικά χρονικά εύρημα».

Ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου μίλησε για το θέμα στην πρωινή εκπομπή του Mega:

Τα αιτήματα των κινητοποιήσεων

Στην ίδια ανακοίνωση περιγράφονται συνοπτικά τα αιτήματα των κινητοποιήσεων: «Για όλους τους παραπάνω λόγους απαιτούμε: α) να αποσυρθεί η μελέτη ως απαράδεκτη, β) να αναζητηθεί άλλο σημείο κατασκευής του ραντάρ και να μην επιτραπεί η ανέγερση οποιασδήποτε σύγχρονης κατασκευής σε γειτνίαση με το Μινωικό μνημείο στο λόφο Παπούρα, και γ) να ολοκληρωθεί η ανασκαφή του μνημείου και η αρχαιολογική διερεύνηση του περιβάλλοντος χώρου του, ώστε να κηρυχθεί και να αναδειχθεί ως επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος».

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ συγκεντρώνονται υπογραφές, όπως μπορείτε να δείτε εδώ.

Επίσης, υπήρξε επιστολή – παρέμβαση 114 Ελλήνων και ξένων κορυφαίων αρχαιολόγων για το μινωικό μνημείο στον Λόφο Παπούρα.

