Β. Κεγκέρογλου θέση Παπούρα: «Όχι σε μια λύση που «σφιχταγκαλιάζει» το μνημείο με ραντάρ»

Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί η τοποθέτηση του διπλού ραντάρ, ένθεν κακείθεν του σπουδαίου αρχαιολογικού ευρήματος και σε απόσταση αναπνοής απ´ αυτό, στο λόφο της Παπούρας, στο Καστέλλι. Μετά την επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και τις δηλώσεις του ότι το υπουργείο και η ΥΠΑ θα επιμείνει στην επιλογή του, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, προχώρησε σε μία ιδιαίτερα αυστηρή δήλωση, καταγγέλλοντας τους χειρισμούς του Υπουργείου και υπογραμμίζοντας την καθυστέρηση του κράτους σε κρίσιμα ζητήματα αεροναυτιλίας.

Ο κ. Δήμας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο και τη Γενική Γραμματέα Μεταφορών Δέσποινα Παληαρούτα, πραγματοποίησε αυτοψία στο εργοτάξιο, προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών. Ωστόσο, το επίκεντρο της προσοχής παραμένει η αντιπαράθεση γύρω από την τοποθέτηση των ραντάρ.

Στη δήλωση του ο Δήμαρχος τόνισε με έμφαση ότι: «Το κρίσιμο θέμα σε αυτή τη συγκυρία δεν είναι ούτε το μεγάλο έλλειμμα στα έργα υποδομής γύρω από το αεροδρόμιο, ούτε άλλα ζητήματα που έχουμε θέσει κατά καιρούς, αλλά το ζήτημα της τοποθέτησης του ραντάρ». Ο κ. Κεγκέρογλου υπογράμμισε ότι από το 2022, όταν επεκτάθηκε η σύμβαση παραχώρησης, είχε επισημάνει στη Βουλή την παντελή έλλειψη προόδου από το Υπουργείο Υποδομών και την ΥΠΑ σε θέματα αεροναυτιλίας που αποτελούν αποκλειστική τους αρμοδιότητα. Έτσι σήμερα έχουμε την αντίφαση, το έργο του Αεροδρομίου να προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς από την παραχωρησιούχο εταιρία και αυτά που έχει υποχρέωση το κράτος να κάνει, όπως τα έργα αεροναυτιλίας, να έχουν μείνει πολύ πίσω». Εξέφρασε επίσης την έντονη δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι, ενάμιση χρόνο μετά την αποκάλυψη του μνημείου στο λόφο της Παπούρας, το θέμα της χωροθέτησης του ραντάρ παραπέμπεται στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) μόλις τώρα.

«Η τοπική κοινωνία «βράζει» και ο αρχαιολογικός κόσμος είναι στα «κάγκελα», καθώς η προτεινόμενη λύση «σφιχταγκαλιάζει» το αρχαίο μνημείο με την τοποθέτηση των δύο ραντάρ. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα αποδεχτούμε μια λύση που «σφιχταγκαλιάζει» το μνημείο με την τοποθέτηση των δύο ραντάρ σε απόσταση αναπνοής», διεμήνυσε ο δήμαρχος και επέμεινε στην ανάγκη προστασίας του μνημείου, την ολοκλήρωση της ανασκαφής και την ανάδειξη του σε επισκέψιμο χώρο, ξεκαθαρίζοντας ότι: «Η λύση που διέρρευσε και αναμένεται να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΚΑΣ χαρακτηρίζεται ως απολύτως απαράδεκτη και δεν θα περάσει».

Έξι μήνες περιθώριο για μείωση προστίμων της Εφορίας έως και 75%

Στ. Καρακούδης: Σκοπός της ΕΛ.ΑΣ η καθολική χρήση του κράνους σε όλη την Κρήτη - Η οδική ασφάλεια στο Ηράκλειο